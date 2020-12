De reddingsactie voor Nora Werkt: Al ruim 1000 kerstpakketten verkocht

BREDA - Het gaat goed met de verkoop van de kerstpakketten van Nora Werkt. De stichting heeft inmiddels ruim 1000 pakketten verkocht. Er moeten in totaal 2000 pakketten verkocht worden om de stichting financieel gezond te maken voor 2021.

Nora Werkt werd in 2017 opgericht door Marc Mutsaars. De stichting is vernoemd naar zijn dochter Nora. Zij heeft het syndroom van Down. Marc wilde voor haar een nuttige plek vinden op de arbeidsmarkt. Maar dat bleek niet zo gemakkelijk. “Vaak komen mensen in een dagbesteding terecht, terwijl er zo veel meer potentie in zit”, legt Marc uit. Daarom richtte hij zelf naaiatelier Nora Werkt op. Bij Nora Werkt werken sinds 2017 meerdere mensen die een verstandelijke beperking hebben.

Financiële problemen

Nora Werkt liep goed, en is een belangrijke werkplek voor meerdere verstandelijk beperkten, mensen met autisme en mensen met het syndroom van Down. Maar door de coronacrisis kwam de stichting in financieel zwaar weer terecht. De verkoop van producten stagneerde. En ook de verkoop van de kerstpakketten die Nora Werkt maakt verliep erg stroef. En dat terwijl de verkoop van die pakketten cruciaal is voor het voorbestaan van de stichting. “Als we niet minimaal tweeduizend kerstpakketten verkopen, dan staan de werknemers op straat”, vertelt Mutsaars.

Het verhaal van Nora Werkt bereikte Breda Maakt Mij Blij. Dat initiatief besloot al snel om Nora Werkt te gaan helpen om de 2000 pakketten te verkopen. En met succes. Er zijn inmiddels al ruim 1000 pakketten verkocht, vertelt Thibaud van der Steen. Mooi nieuws, maar natuurlijk nog niet genoeg. Want uiteindelijk is er maar één doel: Alle 2000 pakketten verkopen en op die manier de stichting redden.

Benieuwd geworden? Ga naar de website.