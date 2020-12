Liefhebbers van Glühwein opgelet: Dit weekend kun je ‘Glühnen’ in Breda

BREDA - Op 12 en 13 december, tussen 16.00 en 20.00 uur kan Breda gaan Glühnen: een wandelroute langs verschillende horecagelegenheden in het centrum en de Belcrum waar ze een glühwein of andere versnapering kunnen oppikken.

Het initiatief komt van Floortje van Eeden en Tess Mallens die in Amsterdam iets soortgelijks hebben ondervonden, de glühwalk. Al wandelend door Amsterdam met een Glühwein in de hand die ze bij één van de velen loketten hadden opgepikt ontstond het idee om de activiteit naar Breda te halen en in een nieuw jasje te steken.

Glühnen ontstond vanuit het idee waar iedere Bredanaar wel bekend mee is: Klunen. “Met deze winterse variant heeft Breda toch nog een verrassende activiteit die tevens de locals support op een veilige manier”, laten ze weten.

Route

De twee vriendinnen zijn werkzaam bij Tapasbar Plan B (Floortje) en MotMot Gallery / Electron (Tess), logischerwijs zijn dit dan ook twee van de punten waar de route langs zal lopen. Verder zal de route langs de haven bij Dok 19 komen, Radio Pannekoek op Stek, De Veestallen in de mooie verlichte Speelhuislaan en het T-huis in het Valkenberg park. Een uur durende wandeling langs veel kerstversiering.

De route kan je vinden op het Instagramaccount @gluhnenbreda waar ook tips en info wordt gegeven om veilig en verantwoord te wandelen.