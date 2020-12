Code geel voor lokale gladheid: Wegen kunnen spekglad zijn

BREDA - Automobilisten die vanochtend de weg op gaan moeten uitkijken. Door de bevriezing van natte wegen kan het lokaal glad zijn. Ook komt er dichte mist voor, waarschuwt de ANWB.

Het s glad op de wegen vanochtend. Door de vele regen van gisteren waren de wegen vannacht nat toen het licht begon te vriezen. Daardoor ontstaan verraderlijk gladde wegen, waarschuwt onder andere de ANWB en het KNMI. Het KNMI waarschuwt vanwege de gladheid zelfs met code geel. Vooral op bruggen en viaducten waar niet wordt gestrooid kan het spekglad zijn.

Komende dagen

Komende dagen blijft het overwegend droog, maar is het wel behoorlijk koud decemberweer met maxima van 2-5 graden en in de nachten op veel plaatsen lichte vorst meldt Weeronline. Doordat de wegen veelal droog de nacht ingaan is de kans op grootschalige gladheid kleiner dan afgelopen nacht. Lokale gladheid, vooral op bruggen en viaducten, is echter zeker tot zaterdag elke nacht mogelijk.