Gewapende overval in de Belcrum: Drie daders ontkomen

BREDA - In de Koekoekstraat in de Belcrum is maandagavond iemand beroofd tijdens een verkoopafspraak. De drie daders vluchtten weg.

In de Belcrum had een Bredanaar maandagavond een verkoopafspraak staan die anders verliep dan verwacht. De verkoper werd beroofd, en de drie daders ontkwamen. Dat gebeurde op de kruising van de Vinkstraat met de Koekoekstraat. De daders waren gewapend, maar bij de overval raakte niemand gewond.

De drie mannen die verdacht zijn van de overval vluchtten na de beroving in de richting van de Vinkstraat. De politie vroeg mensen naar hen uit te kijken, maar nog zonder resultaat.

De drie daders waren donker gekleed, droegen parka’s, capuchons en mondkapjes. Zij zouden gewapend zijn. Meer info? Bel 0900-8844.