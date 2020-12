Eureka! Breda: Ruim 300 nieuwe woningen in de Belcrum

BREDA - Projectontwikkelaars en bouwbedrijven Maas-Jacobs en Nederlandse Bouw Unie willen 307 nieuwe woningen ontwikkelen op het voormalige Euretco-terrein. Als de ontwikkeling volgens planning loopt zal de verkoop starten in 2021, en de bouw in het voorjaar van 2022. Voor het zover is moet echter eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het nieuwe bestemmingsplan ‘Linie-Doornbos, Eureka!’ ligt momenteel ter inzage.

Projectontwikkelaars en bouwbedrijven Maas-Jacobs en Nederlandse Bouw Unie zijn sinds 2016 eigenaar van het voormalige Euretco-terrein. Dat terrein ligt ten noorden van de Faam en ten zuiden van de Archimedesstraat. Maas-Jacobs en NBU willen op het gebied dat zo’n 3,4 hectare groot is 307 woningen realiseren. In een eerder stadium werd nog gesproken over ‘ruim 200 woningen’.

In september startte al de sloop van de huidige bebouwing, die al lange tijd leeg staat. Na de sloop willen zij maximaal 307 woningen en appartementen bouwen. Ook komt er een commerciële ruimte van maximaal 300 m2 in het midden van het gebied en is er eeen groene openbare ruimte meegenomen in het ontwerp. De bewoners van de nieuwe woningen krijgen parkeervoorzieningen in ondergrondse parkeergarages en parkeerplaatsen bij de nieuwe woongebouwen. Het project bestaat zowel uit woningen als appartementen.

Autoluw

Tussen de gebouwen komt een openbare groene ruimte met fiets- en wandelpaden. Het nieuwe woongebied wordt autovrij. Via enkele ‘inprikkers’ kunnen auto’s vanaf de bestaande wegen naar de parkeerplaatsen en parkeergarages rijden. Als de ontwikkeling volgens planning verloopt, zal de verkoop van de woningen starten in het voorjaar van 2021. De start van de bouw volgt dan een jaar later. De oplevering staat momenteel gepland voor 2024.

De ontwikkeling past niet binnen de geldende bestemming. Daarom is het bestemmingsplan ‘Linie-Doornbos, Eureka!’ opgesteld. Dit bestemmingsplan ligt nu ter inzage. Wie vragen heeft over het bestemmingsplan of de procedure kan op 17 december aansluiten bij een online bijeenkomst. Aanmelden kan via omgevingsplan@breda.nl en vragen kunnen vóór 14 december via dat mailadres worden doorgegeven.