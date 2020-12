Weerbericht Breda: ‘Aanhoudend koud en grijs’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor dinsdag 8 december en de komende dagen.

Lagedrukgebieden liggen op afstand boven Schotland en Italië. Ook hogedrukgebieden zijn op afstand. Brabant bevindt zich een soort van niemandsland met vrijwel geen luchtstroming.



Verwachting voor dinsdag

Het is vaak grijs weer geweest afgelopen dagen en ook de komende dagen zal dat zo zijn. Vandaag is, net als afgelopen zaterdag, een uitzondering. De zon krijgt geregeld ruimte tussen de wolkenvelden door. Na een frisse start, het was toch alweer de zevende nacht met lichte vorst dit winterseizoen, klimt het kwik vanmiddag naar een graad of 5. Het blijft gevoelsmatig waterkoud. De oostenwind stelt met gemiddeld 1 Beaufort niet zo veel voor.



Het weer voor de komende dagen

Woensdag

Komende nacht opnieuw kans op lichte vorst. En de vorming van lokale mistbanken. Verder zal het meestal grijs en bewolkt zijn. Op een lokaal spatje regen aan de westrand van de regio is het droog. De wind is met 3 Beaufort uit het zuiden of zuidwesten wat sterker. Toch zal het opnieuw waterkoud zijn met maximaal 6 graden.

Donderdag

Bewolkt weer met lokaal kans op een licht buitje. Verder dus droog en grijs. Matige zuidoostenwind van 3 Beaufort en kil. Maxima ca. 5 graden.

Vrijdag

Veel wolken en kans op een lokale bui. De zuidoostenwind trekt aan naar matig tot vrij krachtig, 4 of 5 Beaufort. Het is guur weer met hooguit 4 of 5 graden.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor dinsdag 8 december 2020

Zon op: 08:33 uur

Zon onder: 16:32 uur

Daglengte: 07:59 uur





Weersverwachting opgesteld dinsdag 8 december 2020 om 11:00 uur