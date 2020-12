VVD pleit voor keiharde aanpak vuurwerkoverlast: ‘We moeten zo hard mogelijk straffen’

BREDA - Breda moet keihard zijn in de aanpak tegen vuurwerkoverlast. Daarvoor pleit VVD-raadslid Rick Zagers. De partij wil dat daders zo hard mogelijk gestraft worden. Ook pleit de VVD voor een anoniem inleverpunt voor illegaal vuurwerk.

Rick Zagers houdt zijn hart vast voor de jaarwisseling in Breda. Overlast en vernielingen door vuurwerk zijn al jaren een groot probleem. En ook dit jaar stromen de meldingen alweer binnen. “Toch is er dit jaar in Breda, en de rest van Nederland, iets anders aan de hand”, schrijft Zagers aan het college. “Doordat de vuurwerktraditie eenmalig niet door kan gaan om de druk op de zorg niet te verhogen, lijkt het alsof sommige mensen zich aan geen enkele fatsoensregel meer houden. Vernielingen worden aangericht met zaken die ver buiten de categorie vuurwerk vallen. Het gaat namelijk steeds vaker om explosieven die gebruikt worden om doelbewust schade aan te richten.”

En niet alleen de vernielingen zijn zorgwekkend, stelt Zager. Ook de opslag van al dat vuurwerk brengt grote gevaren met zich mee. “Steeds vaker komt er nieuws naar buiten van een grote vangst illegaal vuurwerk op een zolder of garagebox. Midden in de wijk dus. Dit is levensgevaarlijk en moet keihard worden aangepakt.” Zager wil weten of de burgemeester van plan is om bij een grote vangst illegaal vuurwerk een woning tijdelijk te sluiten, zoals dat ook gebeurt bij een drugsvangst of een schietpartij. Ook wil het raadslid weten of het college mogelijkheden zien om de daders van vernielingen zo hard mogelijk te straffen. Zo pleit de partij ervoor dat de daders de kosten van de schade zelf moeten betalen.

Inleverpunt

Volgens de VVD hebben veel mensen momenteel al vuurwerk in bezit. Ze kochten het in het buitenland of bestelden het online. Nu afsteken verboden is, pleit de VVD voor een anoniem inleverpunt. Mensen zouden bij zo’n punt hun vuurwerk zonder consequenties mogen inleveren. “Hierdoor hopen we de hoeveelheid opgeslagen illegaal vuurwerk in woonwijken te verminderen en kunnen we hopelijk de politie en handhavers voor een deel ontlasten.”