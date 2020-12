Premier Rutte: Geen versoepelingen voor kerst, mogelijk zelfs strengere maatregelen

BREDA - Er komen geen versoepelingen van de coronamaatregelen voor de kerst. Momenteel is het zelfs een reëel scenario dat er juist strengere maatregelen nodig zullen zijn. Dat vertelde premier Rutte vanavond tijdens de coronapersconferentie met minister De Jonge.

Het is één van de meest veel gestelde vragen van de afgelopen tijd: Wat kunnen we met kerst? Het antwoord van premier Rutte was vanavond tijdens de persconferentie duidelijk: Niet meer dan de afgelopen weken. En als we niet uitkijken, zullen de maatregelen zelfs strenger moeten worden. “Ik sluit niet uit dat we voor de kerst bij u terug moeten komen met strengere maatregelen. Mijn oproep is dus: Laten we de kerstperiode goed benutten door thuis te blijven en ons aan de regels te houden”, aldus premier Rutte.

In de persconferentie legde Rutte uit dat de hoop enkele weken geleden was dat we momenteel op 10 ic opnames per dag zouden zitten. Dat zijn er echter nog steeds meer dan 20. Ook neemt het aantal besmettingen de afgelopen periode weer toe.

De maatregelen veranderen dus niet. Dit betekent dat er thuis kunnen nog steeds maximaal drie personen per dag op bezoek komen. De horeca blijft gesloten. Volwassenen sporten alleen op anderhalve meter afstand. Er blijft een dringend advies om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. En we reizen niet naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk.

Vooruitblik

Tegelijkertijd blikte Rutte ook vooruit naar wat wel mogelijk is in de toekomst. Het kabinet wil vanaf half januari gecontroleerde experimenten houden met publiek bij sportwedstrijden en bij theater en zakelijke congressen. Doel is om te onderzoeken hoe we dergelijke evenementen zo veilig mogelijk kunnen inrichten zodra daar weer ruimte voor is.

Steunmaatregelen

Voor veel ondernemers, zoals mensen in de horeca, is de boodschap van het kabinet slecht nieuws. Rutte gaf aan dat voor hen extra steun komt. Over de laatste aanpassingen aan de steunmaatregelen geven de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën morgen, 9 december, een nadere toelichting. Ook komt er extra geld voor activiteiten voor de jeugd.