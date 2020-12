Een kerstboom laten bezorgen? Het kan dankzij horecaondernemers Billy en Farid

BREDA - Voor horecaondernemers Billy Zomerdijk en Farid Bicane hakt de coronacrisis er hard in. Maar dat is geen reden voor de mannen om stil te gaan zitten. Daarom besloot het tweetal de handen in een te slaan en kerstbomen te gaan verkopen.





Een aantal weken geleden kwam Farid Bicane, eigenaar van café Nassau, op het idee om kerstbomen te gaan verkopen. Omdat hij wel wat hulp kon gebruiken vroeg hij Billy Zomerdijk om samen te werken. “En dat wilde ik wel”, aldus Billy. “Het bezorgen van kerstbomen leek ons dé oplossing voor veel mensen. Zo hoeven zij de deur niet meer uit.” En dat dat idee aanslaat dat blijkt wel. Inmiddels hebben de mannen al meer dan tachtig kerstbomen verkocht. Het bestellen werkt heel gemakkelijk. “Klanten kunnen kiezen welk formaat zij willen”, legt Billy uit. “Deze keuze én het adres waar de boom bezorgd moet worden, kunnen zij naar ons appen op 0687073008. Wij zorgen voor de rest!” Bestel je een boom bij Farid en Billly dan staat deze binnen 24 uur voor je voordeur.

Naast dat de mannen graag mensen blij willen maken met een boom, is het voor henzelf ook fijn om bezig te kunnen blijven. “Dit is een moeilijke tijd voor iedereen, maar ook zeker voor ons als ondernemers. Je moet snel kunnen schakelen in deze tijd.” Er zijn meerdere ondernemers die gestart zijn met het verkopen van kerstbomen. “Ik denk dat het brein van de andere ondernemers een beetje hetzelfde werkt als dat van ons”, lacht Billy. “Zeker in de culturele/creatieve sector. Het is heel grappig om te merken dat een hoop collega’s dezelfde kant op denken. Wij hebben onszelf proberen te onderscheiden door de bomen te gaan bezorgen. Het verkopen van de bomen is geen vetpot, maar het houdt onze vaste krachten bezig en zet onszelf op scherp. In de samenwerking komen ook weer allerlei ideeën op.”