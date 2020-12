Bekenaar verrast met lintje voor 40 jaar vrijwilligerswerk

PRINSENBEEK - Burgemeester Depla heeft vanmiddag een Koninklijke Onderscheiden uitgereikt aan de heer J. de Craen uit Prinsenbeek. Hij kreeg de onderscheiding voor de bijna 40 jaar vrijwilligerswerk die hij heeft gedaan.

De Craen is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn jarenlange inzet als vrijwilliger. Hij was onder andere actie bij buurtverenigingen de Staart en de Neel, het Oranje Comité Prinsenbeek, de Drie Linden, de BAK en KBO Prinsenbeek. Een groot deel van zijn vrijwilligerswerk deed De Craen op het gebied van licht en geluid.

De Craen neemt afscheid van zijn vrijwilligerswerk ten behoeve van de Drie Linden. Wel blijf hij zich via de klusploeg nog inzetten ten behoeve van KBO Prinsenbeek.