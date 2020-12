Duizenden kinderen mogen deze kerst lasergamen in het Stadskantoor

BREDA - Burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank namen het vanmiddag tegen elkaar op in een potje lasergamen. Dit deden zij in het Stadskantoor. Binnenkort kunnen duizenden kinderen dit ook gaan doen tijdens ‘Winterlicht’.

Een groepje van acht kinderen mocht vandaag alvast een rondje proefdraaien in het Stadskantoor. Dit deden zij in het gezelschap van burgemeester Depla en wethouder Adank. Vanaf 18 december tot en met 3 januari moeten in totaal zo’n 7200 kinderen dit voorbeeld gaan volgen. Voor deze winterse activiteit richtte de gemeente, in samenwerking met onder andere Vier Hoog, het leegstaande deel van het Stadskantoor in als lasergamehall. Per twintig minuten kunnen zo’n achttien kinderen het tegen elkaar opnemen. Het potje gamen is volledig gratis.





Winterlicht

Met ‘Winterlicht Breda’ wil de gemeente voor en met Bredanaars wat licht in donkere dagen brengen. Er is een programma vol coronaproof-activiteiten opgesteld, waaraan iedereen veilig mee kan doen. Jong én oud. Volgens de gemeente moeten we juist in deze tijd proberen wat plezier te maken. “In Breda hoeven jongeren zich niet te vervelen”, aldus burgemeester Depla. “Breda brengt het samen. Ook voor jongeren.”

Voor de activiteiten van Winterlicht is de gemeente samenwerkingen aangegaan met diverse partijen. “Winterlicht Breda maakt duidelijk dat ook nu veel mensen in touw zijn. Zo helpen Bredanaars elkaar de winter door.”

Op de website van Winterlicht staat een kalender met een eerste overzicht van de coronaproof-activiteiten. “Er is nu al keuze genoeg, maar de kalender wordt in de komende weken verder aangevuld. In december, maar ook zeker nog daarna.” Iedereen kan meedoen aan de activiteiten of zelfs met suggesties komen. “Zo kan iedere Bredanaar deze winter zorgen voor een lichtpuntje.”

Onderdeel van Winterlicht Breda is ook het speciale jongerenprogramma ‘Winterchills’.