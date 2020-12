Dankzij Michiel krijgen studenten van Avans morgen buiten les bij 3 graden

BREDA - Buiten les is beter dan geen les. Dat is de boodschap van Avansdocent Michiel Michels. Hij is 25 jaar werkzaam in het onderwijs, en viert dat jubileum niet met een (online) borrel maar met een actie om geld in te zamelen voor WarChild. Daarom wordt er bij Avans morgen heel de dag les gegeven buiten op het plein voor de Hogeschool.

Het wordt flink bibberen voor de studenten van Avans die morgen buiten les krijgen. Volgens de weersvoorspelling wordt het zo’n 3 a 4 graden morgen. “Maar het blijft gelukkig wel droog”, vertelt docent Michiel Michels. “Bovendien waren de studenten heel enthousiast over het plan. Ze vinden het echt leuk om te gaan doen en dragen graag bij aan het goede doel. Juist in coronatijd merk je dat iedereen extra beseft hoe belangrijk goed onderwijs is.”

Idee

Het idee voor de bijzondere actie ontstond toen Michiel Michels twee weken geleden vierde dat hij 25 jaar in het onderwijs zat. “Normaal gesproken mag je dan natuurlijk een borrel organiseren, maar dat is vanwege corona niet mogelijk. Daarom begon ik na te denken over iets anders om te doen”, legt Michels uit. Uiteindelijk kwam hij zo op het idee om een actie te houden voor een goed doel. Warchild was toen snel gekozen.

“We leven momenteel natuurlijk in een gekke tijd, en het onderwijs is heel anders dan voorheen. Doordat heel veel online is, is het onderwijs niet zoals studenten en docenten gewend zijn”, legt hij uit. “De huidige situatie is niet ideaal. Vooral voor eerstejaars is het enorm vervelend dat ze zoveel thuis zitten. En studenten leren elkaar en de docenten veel minder makkelijk en goed kennen. Tegelijkertijd vind ik het wel belangrijk om ook de andere kant van het verhaal te zien, want we hebben het natuurlijk enorm goed. Iedereen is heel digitaal ingesteld, en we hebben de mogelijkheden om ons onderwijs digitaal ‘gewoon’ door te laten gaan. Die luxe heeft niet iedereen.”

Zo leerde Michels in zijn 25 jaar in het onderwijs ook studenten kennen die in vluchtelingenkampen hebben gezeten. “Die verhalen hebben me enorm geraakt. Daarom wil ik graag geld inzamelen voor Warchild. Zij hebben verschillende mooie projecten om onderwijs overal ter wereld te stimuleren, waaronder ook in vluchtelingenkampen.”

Actie

Onder het mom: Onderwijs is beter dan geen onderwijs, bedacht Michels het plan om buiten les te geven. “Dat kan bij ons voor op het plein heel goed. En al snel kreeg ik enthousiaste reacties van collega’s die ook mee wilden doen.” Donderdag zal er dus heel de dag buiten les worden gegeven op het plein. Ook de studenten zijn enthousiast. “Het doel was om 2000 euro op te halen, maar dat heb ik al bereikt. Dankzij donaties van vrienden en collega’s, maar ook studenten zelf hebben gedoneerd.”

Wil jij de actie van Michiel en zijn studenten steunen, en zo Warchild steunen? Doneren kan via deze site.