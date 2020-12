Extinction Rebellion demonstreert bij Park Valkenberg: zebrapad werd bijna tien minuten geblokkeerd

BREDA - Een beter klimaatbeleid, dat is het doel van de actiegroep Extinction Rebellion. Daarom demonstreren de Limburgse en Brabantse onderdelen van de groep vandaag in Breda. De groep blokkeerde bijna tien minuten het zebrapad tussen Park Valkenberg en de Willemstraat. De politie kwam ter plaatse en hield één persoon aan.

Zo’n twintig leden van Extinction Rebellion, waaronder Bredase leden, staan in het centrum van Breda om in actie te komen voor een beter klimaatbeleid. De aanleiding? Die is niet nodig volgens woordvoerder Helma DuPont. “Onze boodschap is eigenlijk simpel: We moeten nú ingrijpen om onze wereld te redden, er is geen tijd meer te verliezen”, aldus de woordvoerder eerder tegen deze site.

De groep deelde flyers uit aan voorbijkomende Bredanaars. “Ons doel is om mensen staande te houden en het gesprek aan te gaan. Zo willen we de bewustwording over het klimaatprobleem vergroten.” Ook vond er een verrassingsactie plaats. De groep blokkeerde zo’n zeven minuten het zebrapad tussen Park Valkenberg en de Willemstraat. Na deze actie stonden een aantal leden in rode pakken stil om aandacht te vragen voor de problemen. De demonstratie is geweldloos verlopen. “Extinction Rebellion is altijd geweldloos. Dat staat voor ons voorop”, legde DuPont al eerder aan BredaVandaag uit. Wel is er één persoon aangehouden die niet luisterde naar de agenten.

Al het hele jaar doet de actiegroep er alles aan om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van hun boodschap. De demonstratie vandaag is er dan ook één van een reeks. Zo stond XR eind november al in Eindhoven en zijn na Breda ook Maastricht, Roermond en Tilburg nog aan de beurt.