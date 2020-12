Vrienden van Amphia schenken verlichte kerstboom aan patiënten en medewerkers

BREDA - De lichtjes van de twaalf meter hoge kerstboom voor de hoofdingang van Amphia Molengracht branden sinds woensdag. De lichtjes in de kerstboom werden feestelijk aangestoken door jeugdheldin van Breda Pam Ponte, Cato Suurland en Isabela Camargo de Sousa. Met het ontsteken van de lampjes wil Vrienden van Amphia patiënten en medewerkers een hart onder de riem steken.

Met medewerking van Cadetten van de KMA en diverse bedrijven uit regio Breda heeft Vrienden van Amphia ervoor gezorgd dat er voor het eerst zo’n grote kerstboom op het voorplein van Amphia staat. “We leven in een lastige tijd. Dit jaar is de feestmaand december voor iedereen anders dan anders”, aldus Raymond Kouwenberg van Vrienden van Amphia. “Met het plaatsen van de kerstboom en de actie waarbij er online symbolisch lichtjes en kerstballen gekocht kunnen worden, hopen we patiënten en medewerkers wat licht te bieden in deze bizarre tijd.” De opbrengst van deze actie is bestemd voor patiënten en medewerkers om het verblijf in Amphia, ook tijdens de feestdagen, prettiger te maken.

Voor het ontsteken van de lampjes werden Pam Ponte, Cato Suurland en Isabela Camargo de Sousa uitgenodigd. Pam en Cato brengen al een aantal jaar zelf versierde kerstballen en kerstkaarten langs op afdelingen in Amphia om patiënten tijdens de feestdagen een fijner gevoel te geven. Dit jaar is hun grote droom om minimaal 700 zelf versierde kerstballen aan patiënten in Amphia te geven. Hiervoor werken zij samen met Vrienden van Amphia. Isabela, student van de internationale school in Breda, bracht dit najaar handgemaakte beterschapskaarten voor COVID-19 patiënten en wilt, net als Pam en Cato, andere kinderen inspireren om iets voor anderen te doen.

“Het afgelopen jaar heeft de zorg laten zien over een enorme hoeveelheid flexibiliteit en creativiteit te beschikken. Zorgprofessionals hebben enorm hard gewerkt om zorg te kunnen blijven bieden”, zegt Miriam Haagh, wethouder Gezondheid. “En mede dankzij alle vrijwilligers, mantelzorgers en betrokken Bredanaars zoals Pam, Cato en Isabela zijn er mooie initiatieven tot stand gekomen om medewerkers en patiënten een hart onder de riem te steken. Dat maakt me trots. Dat laat zien dat Breda het samen brengt. Ook in moeilijke tijden.”