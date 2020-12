Schaatsen in de Koepel? Het kan: nog één weekje wachten

BREDA - Schaatsfanaten kunnen binnenkort hun hart ophalen. Zij moeten namelijk nog één weekje wachten en dan kan er in de Koepel geschaatst worden. De baan is een alternatief voor Bredanaars die normaal gesproken gaan schaatsen op de Grote Mark van Betoverend Breda.

Bij Future Dome Events speelde al langer het idee om een ijsbaan aan te laten leggen in de Koepel. En nu wordt dat idee realiteit. In december zullen Bredanaars in de Koepel kunnen genieten van een schaatsbaan.

In de Koepelgevangenis vind je ruim 390 vierkante meter aan schaatsplezier. Schaatsend over het ijs, heb je de kans om het monumentale gevangenispand van alle kanten te bekijken. “Een unieke ervaring voor jong en oud.”

Op locatie kunnen schaatsen worden gehuurd in alle schoenmaten, maar je mag ook altijd je eigen schaatsen meenemen. Voor de minder ervaren schaatsers zijn er ook schaatshulpjes aanwezig.

Bij eerder plannen was het de bedoeling dat er ook een horecagelegenheid zou komen in de Koepel. Maar dat is door de huidige coronamaatregelen niet mogelijk. Wel kunnen bezoekers bij het verlaten van de Koepel bij een ‘take away’ verschillende winterse versnaperingen halen. Meer informatie is te lezen op de website van Het Ijspaleis.

IJSpaleis Breda is tussen 17 december en 3 januari elke dag geopend van 10.00 uur tot 22.00 uur.