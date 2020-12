Goedkoop avondtarief in Bredase parkeergarages moet drukte in wijken tegengaan

BREDA - De gemeente introduceert per 1 februari 2021 een speciaal avondtarief voor parkeren in de gemeentelijke parkeergarages. Voor maximaal 5,50 euro parkeer je tussen 18.00 uur en 09.00 uur de volgende dag in de garages Concordiastraat, Chassé Parking, Barones, Turfschip en Prins. Daarnaast is het buiten tot 01.00 uur betaald parkeren in Fellenoord/Gerardus Majella en Schorsmolen, in plaats van 22.00 uur. Met deze twee maatregelen wil de gemeente uitgaanspubliek verleiden om de auto in de garages te zetten. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wensen van buurtbewoners.

Al jaren ervaren de bewoners van Gellenoord en Schorsmolen last van het uitgaanspubliek dat hun auto’s in de wijk parkeert. Dat probleem is door het coronavirus nu tijdelijk verdwenen, aangezien uitgaansgelegenheden gesloten zijn. Maar wanneer de coronamaatregelen versoepelen, zal de parkeerdruk in de wijk weer toenemen. Daarom komt de gemeente nu met een maatregel die moet voorkomen dat de overlast weer terugkeert. “We willen nu de zaken goed regelen voordat de horeca, podia, bioscopen en theaters straks weer de deuren openen. Met een aantrekkelijk avondtarief en verschuiven van de tijd waarop gratis parkeren ingaat, bieden we bezoekers van onze mooie binnenstad een goed alternatief”, legt wethouder Bos uit.

Centrum

De Gemeente Breda wil aan alle bezoekers van de binnenstad (horeca, podia, bioscopen en theaters) een goede en betaalbare oplossing bieden. Daarom wordt het speciale avondtarief voor de parkeergarages in het centrum geïntroduceerd. Veel bezoekers zoeken namelijk gratis parkeermogelijkheden in de buurt van het centrum. De gemeente is al langere tijd in gesprek met bewoners uit Fellenoord/Gerardus Majella en Schorsmolen over de overlast die zij ervaren van uitgaanspubliek. Zij ervaren teveel auto’s in de wijk, geluidsoverlast, vervuiling en vandalisme. Met in de introductie van deze twee maatregelen komt de gemeente bewoners tegemoet en wordt een prettig en veilig alternatief geboden voor het stallen van de auto.

De gemeente informeert vergunninghouders in de wijken via een brief.