Kind (10) aangereden op de Loevensteinstraat

BREDA - Op de kruising van de Loevesteinstraat met de Zwijnsbergenstraat is vanochtend een jongen van 10 aangereden. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Er heeft vanochtend een aanrijding plaatsgevonden bij de stoplichten op de Loevesteinstraat ter hoogte van de Zwijnsbergenstraat. Een auto botste daarbij op een fietser. Wie er door rood reed, is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart.

Het slachtoffer is een jongen van 10. Hij is met onbekend letsel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Zijn auto werd door een berger getakeld want de voorruit van de auto was geheel kapot.

Het kruispunt was gedurende het ongeval en berging gedeeltelijk afgesloten.,