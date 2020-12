Nassau vs. Tessenderlandt: Politie zoekt initiatiefnemers van georganiseerd gevecht tussen leerlingen

BREDA - De Bredase politie is op zoek naar de persoon die op instagram het account nassau.vs.tessenderlandt heeft aangemaakt. Het account spoort aan tot geweld tussen leerlingen van de twee Bredase scholen. "Stop hiermee voordat er slachtoffers vallen", is de boodschap van de politie.

De Bredase politie is opgeschrikt door een account dat leerlingen van de scholen Nassau en Tessenderlandt aanzet tot geweld. Het account op Instagram roept leerlingen op om vandaag 'onafgemaakt werk af te maken'. Ook valt er 'We zijn nog niet klaar' op de pagina te lezen.

De politie laat weten vaker te maken te krijgen met het fenomeen dat er georganiseerde vechtpartijen zijn tussen leerlingen van verschillende scholen. De aankondigingen worden vaak gedaan via besloten groepen en social media, zoals ook bij dit Instagramaccount het geval is. "Vaak ontvangen wij als politie in een vroeg stadium al een melding over een op handen zijnde vechtpartij. Hierdoor kunnen wij in een vroeg stadium onze jeugdagenten, wijkagenten en de school positioneren om dit soort activiteiten te verijdelen." Ook in deze situatie vraagt de politie om tips. "Het account is provocerend en het (aanzetten tot) geweld is strafbaar. Stop hiermee voordat er slachtoffers vallen", schrijven zij zelf op instagram. "Als u meer informatie heeft over dit account, laat het ons dan weten via een privé-bericht."

De politie laat weten dat in dit soort gevallen er waar mogelijk altijd repressief wordt opgetreden tegen degene die hierbij betrokken zijn. Ook volgt er een stop-gesprek om de angel uit de situatie te halen.