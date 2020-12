Weerbericht Breda: ‘Donkere dagen, na het weekend aanzienlijk zachter’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 11 december en de komende dagen.

Een omvangrijk lagedrukgebied boven het zeegebied ten zuiden van IJsland bepaalt de komende dagen meer en meer het Brabantse weerbeeld. Uiteindelijk zal zeer zachte en vochtige oceaanlucht over Brabant uitstromen.



Verwachting voor vrijdagmiddag

Vanmiddag weinig verandering in het algemene weerbeeld. Bewolkt, grijs met lichte regen of motregen. Het zal vroeg donker worden. De wind waait zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort) uit het zuidoosten. Ze draait later naar het zuiden. De hoogste temperaturen worden pas op het eind van de dag bereikt: 5 graden. Het voelt buiten de deur waterkoud aan.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag

Fronten van het IJslandlaag raken tijdelijk vertraagd over het midden van het land. Dat betekent voor Brabant veel bewolking met soms ook nog wat motregen of een lokaal licht buitje. Er komen geleidelijk ook droge perioden. De wind gaat zwak tot matig uit het westen waaien (2 - 3 Beaufort) en voert al wat zachtere lucht aan. Maxima mogelijk tot 7 graden.

Zondag

De dag begint droog en aanvankelijk kan de zon ook nog even schijnen. Gaandeweg de dag geraakt het bewolkt met tegen of in de avond regen. De zuidenwind trekt aan naar 4 Beaufort. Er wordt nog wat zachtere lucht aangevoerd met temperaturen tot 9 graden.

Maandag

Het wordt wisselend bewolkt met soms wat zon, maar overal kunnen er wel enkele buien vallen. De wind waait stevig uit het zuiden. Matig tot vrij krachtig (4 - 5 Beaufort). Het kwik gaat de dubbele cijfers in naar 11 graden.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor vrijdag 11 december 2020

Zon op: 08:36 uur

Zon onder: 16:31 uur

Daglengte: 07:55 uur



Zo was het weer donderdag 10 december 2020

Maximumtemperatuur: 3,8 graden

Minimumtemperatuur: 0,2 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 11 december 2020 om 12:00 uur