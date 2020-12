Slechts kleine wijzigingen in de busdienst van Arriva in Breda komend jaar

BREDA - Het begin van het nieuwe jaar betekent ook een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in West-Brabant. In Breda zijn er slechts een aantal kleine wijzigingen. Zo verandert de frequentie van een aantal ritten.

Check vanaf zondag 3 januari de tijden van je bus weet even, want dan start de nieuwe dienstregeling van het busvervoer in West- en Oost-Brabant. In de nieuwe regeling heeft Arriva rekening gehouden met de gewijzigde reizigersaantallen het het gewijzigde reispatroon. “Er zijn minder reizigers in het openbaar vervoer en ook reispatronen zijn de afgelopen periode duidelijk gewijzigd. Zo werken meer mensen thuis, wordt onderwijs meer op afstand gegeven en zijn scholen hun lestijden meer gaan spreiden”, aldus Arriva in hun persbericht. Mocht dit patroon wijzigen, dan wordt de dienstregeling aangepast. “Zo kunnen we steeds een goede, op maat gemaakte, dienstregeling blijven bieden aan de reizigers.”

Stadsdienst

In Breda zijn er gelukkig maar een aantal kleine wijzigingen. Van maandag tot en met vrijdag rijdt Lijn 1 tussen de Hoge Vucht en Nieuw Wolfslaar/Bavel in de daluren nog maar één keer per uur in plaats van twee keer tussen het station van Breda en Bavel. De frequentie op het traject tussen Hoge Vucht en Nieuw Wolfslaar is niet aangepast. De ochtendrit van 06.11 uur tussen station Breda en Meersel Dreef vervalt. De eerste rit van deze lijn vervalt ook in het weekend. Op zaterdagmiddag gaan lijn 1 en 2 nog maar twee keer in plaats van vier keer rijden tussen de Hoge Vucht en het station. Ook de frequentie van lijn 4 tussen Princenhage en het station gaat terug naar twee keer per uur. Lijn 5 en 7 gaan juist meer rijden op zaterdagochtend, vier keer in plaats van twee.

Streekdienst

Aan de streekdiensten van en richting Breda veranderen ook een aantal dingen. Zo vervalt de ochtend rit (05.42) van Lijn 117 tussen Fijnaart en Breda. Het alternatief is om vanuit Wagenberg en Terheijden de eerste ochtendrit van Lijn 123 te pakken. De bus tussen Breda en Zevenbergen (119) rijdt vier keer in de ochtendspits voor een kortere periode. Wel is er een extra rit in de ochtendspits ter compensatie van de vervallen lijn 619. Tijdens de middagspits rijdt deze bus nog maar twee keer in plaats van vier keer. Wel blijft de extra rit van Breda naar Zevenbergen om 15.45 uur gehandhaafd. Lijn 115 tussen station Breda en Zundert blijft ongewijzigd.

Voor de bus tussen Oud-Gastel, Etten-Leur en Breda geldt hetzelfde als voor de 119. Tijdens de ochtendspits wordt er voor een kortere periode vier keer per uur gereden. Wel is er een extra rit in de ochtendspits als alternatief voor de vervallen lijnen 611 en 612. Tijdens de middagspits wordt er vier keer per uur gereden tussen Breda en Oudenbosch. In de daluren blijft de frequentie twee keer per uur. De tijden en frequenties van lijn 312 tussen Roosendaal en Breda blijft hetzelfde. Wel is de naam van een bushalte veranderd: Halte Rucphen, Gemeentehuis heet voortaan Rucphen, Raadhuisstraat. De frequentie van de lijnen 325, 236 en 327 blijft hetzelfde.

Lijn 401 tussen Breda en Utrecht rijdt twee keer per uur rijden in de ochtend- en middagspits. Wel gaat de frequentie in de daluren van twee keer naar één keer per uur. Lijn 402 tussen Breda en Gorinchem is ongewijzigd.

Kijk voor meer informatie over de actuele vertrektijden en de nieuwe reismogelijkheden hier.