Na veel overlast is het weer wat rustiger op de Willemstraat: extra aandacht voor drugsdealers en daklozen

BREDA - Het station van Breda staat in de top 5 van meest onveilige stations in Nederland. Overlast van drugsdealers en dak- en thuislozen in en rondom park Valkenberg en bij het station is hiervan de oorzaak. Daarom heeft de gemeente de omgeving geanalyseerd en fysieke maatregelen genomen. Met succes, het lijkt rustiger op de Willemstraat.

Al sinds eind jaren ‘90 werken de politie, NS, de gemeente, straatteam SMO, het Openbaar Ministerie en het Zorg en Veiligheidshuis samen om het park Valkenberg en omgeving en het station Breda-Centraal veiliger te maken. Het doel is om overlast van drugsgebruik en handel en andere vormen van criminaliteit terug te dringen. Echter was er aan het begin van dit jaar een toename van het aantal overlastmeldingen. Daarom zijn de omgeving en de overlastgevers in kaart gebracht. Er zijn fysieke maatregelen genomen, zoals meer verlichting, en handhavers zijn ingezet om op te treden richting overlastgevers. Met succes, het is veel rustiger in de Willemstraat. Echter identificeert de gemeente nog altijd twee groepen die extra aandacht behoeven: drugsdealers en dak- en thuislozen.

Drugsdealers

In en om de Willemstraat is er een groep dealers die op straat handelt in verdovende middelen. De standaard gebiedsverboden en de inzet van het de-escalatiemodel blijken niet altijd toereikend. Daarom gaat de gemeente het opleggen van een dwangsom inzetten. “Breda is een grote stad en we realiseren ons dat daar grootstedelijke problematiek bij hoort. Daarom gaan repressie en preventie hand in hand.” Met deze aanpak hoopt de gemeente de overlast zoveel mogelijk te beperken. De methode om dealers met een dwangsom aan te pakken is eerder succesvol in de Veluwe gehanteerd.

Dak- en thuislozen

Ten opzichte van vorig jaar is er een toename van klachten over overlast en vervuiling door dak- en thuislozen. Volgens de gemeente bestaat een grote groep hiervan uit migranten uit Midden- en Oost-Europa die naar Nederland zijn gekomen voor economische redenen. “Helaas loopt dit net altijd zoals gewenst en blijven sommige mensen zonder werk en verblijfsvergunning in Nederland, zo ook in Breda. Een groot deel van hen is verslaafd aan alcohol en drugs.”

Voor deze doelgroep zet de gemeente zich in op zorg en handhaven. Zo willen ze het liefst leiden naar passende zorg, door bijvoorbeeld de inzet van een straatteam. Ook wordt er indien nodig een gebiedsverbod ingezet om overlast op zogenaamde ‘hotspots’ te beperken. Daklozen zonder verblijfsvergunning die overlast veroorzaken en geen hulp willen, worden op een andere manier aangepakt. Zo kan onder andere het verblijfsrecht in Nederland worden ingetrokken. De dakloze zal dan Nederland moeten verlaten.

Deze aanpak is in 2012 in de vier grote steden in pilot-vorm toegepast. Ervaringen hiermee waren veelal positief. Ongeveer 70% van de overlastgevende EU-onderdanen keerde niet meer terug naar Nederland.

HSL

Uit cijfers van de NS blijkt dat afgelopen juni, juli en augustus er meer problemen zijn geweest op de hogesnelheidslijn van en naar Breda. Er zou een explosieve toename zijn geweest op het gebied van overlast op en rondom het station. Ook zouden er meer strafbare feiten zijn gepleegd in treinen en op het station en is er meer agressie en geweld tegen medewerkers van de NS geweest.