Het is druk in Bredase dierenwinkels: ‘Iedereen wil zijn dier ook iets cadeau geven’

BREDA - Bij de Pets Place - Boerenbond op de Doelen is het druk deze december. Hoe dat precies komt, durft bedrijfsleider Wiljan niet te zeggen. “Misschien helpt het mee dat dit jaar sowieso veel mensen ervoor kozen om een huisdier aan te schaffen. Maar je weet nooit zeker of het daarmee te maken heeft. Maar het is wel druk, dat is zeker.’’

Dat het deze maand druk is in zijn winkel, verbaasd bedrijfsleider Wiljan niet. Voor zijn winkel is december altijd een drukke maand namelijk. “Mensen willen toch ook hun huisdier een cadeautje geven”, legt hij uit. En daarvoor biedt de winkel meer dan genoeg keuze. Zo er is zelfs een speciale selectie met kerstkleding voor dieren, zoals kerstmannen- en kerstelfenpakjes.

De drukte voor Wiljan begon eigenlijk al in november. Black Friday hielp toen mee. “We hadden allerlei manden en kussens in de aanbieding. Dat zorgt natuurlijk ook voor meer toeloop.”

Toch is het dit jaar nóg wat drukker dan normaal, geeft Wiljan toe. Of dat door corona komt, durft hij niet te zeggen. “Het kan goed dat we extra klanten hebben dit jaar doordat meer mensen in coronatijd een huisdier hebben genomen.” Bij de zaak komen regelmatig klanten binnen die nieuwe spullen moeten hebben voor hun huisdier. “Maar voor ons is zoiets lastig te meten natuurlijk. Zo hebben we onlangs ook ons assortiment vernieuwd, en hebben we een actie lopen waarbij mensen gratis kattenbrokken kunnen halen wanneer ze een dier uit het asiel nemen. Er zijn dus allerlei factoren. Maar goede zaken doen we zeker.”