Waterschapsbelasting stijgt in West-Brabant met bijna 3 procent: ‘Noodzakelijk om weerextremen aan te kunnen’

BREdA – De waterschapsbelasting in West-Brabant stijgt volgend jaar met gemiddeld 2,9 procent. Dat blijkt uit de begroting van het waterschap in 2021. Gemiddeld betaalt een gezin met een eigen woning van 250.000 euro volgend jaar 327 euro aan waterschapsbelasting. Deze lastenverhoging is volgens het bestuur van waterschap Brabantse Delta noodzakelijk.

Het waterschap moet namelijk verschillende grote projecten gaan uitvoeren, zoals de versterking van de dijken in de gemeenten Breda, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur en Steenbergen, de herinrichting van het Markdal en de renovatie van de afwaterpersleiding die vanaf industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath loopt. Dat zijn werkzaamheden die niet kunnen wachten.

“Het waterschap staat de komende periode voor grote opgaven én uitdagingen. Deze investeringen zijn nodig om klimaatverandering met weerextremen het hoofd te kunnen bieden. Het effect hiervan op steden, het landelijk gebied en de natuur is enorm. Door de klimaatverandering groeit de maatschappelijke relevantie van ons werk en de bijdrage die het waterschap wil leveren”, licht dijkgraaf Kees Jan de Vet toe.