Opnieuw een Go-scooter in brand gestoken bij winkelcentrum in Breda

BREDA - Voor de tweede nacht op rij is er een Go-scooter in vlammen opgegaan in Breda. Dit keer gebeurde het in de Duurstedestraat, achter winkelcentrum De Burcht.

De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de scooter verloren ging. Waarschijnlijk is ook deze scooter met opzet in brand gestoken. De politie onderzoekt het een en ander.

Het is niet de eerste keer dat zo’n elektrische scooter is uitgebrand. Gisteren werd een elektrische scooter, die geparkeerd stond op de kruising van de Willem van Oranjelaan met de Baronielaan, in brand gestoken. Begin november moest de brandweer uitrukken voor een brandende scooter aan de Spoorstraat. Het was echter niet zeker of het om één van de bekende deelscooters van Go Sharing of Check ging. De deelscooters zijn vaker het doelwit van vernielingen. In november werden er twee compleet vernielde deelscooters aangetroffen in Heusdenhout.