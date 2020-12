Weerbericht Breda: ‘Zeer zacht en geregeld regen’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 14 december en de komende dagen.



Een diep lagedrukgebied, met een kerndruk van 968 hectopascal, ligt boven het midden van de Atlantische Oceaan. Het is het sturende luchtdruksysteem aankomende week. Ze zendt vochtige en zeer zachte lucht naar Brabant.



Verwachting voor maandag

De dag begint bewolkt met regen. Gaandeweg de middag wordt het tijdelijk droger. De zuidenwind is matig met 3 of 4 Beaufort. Er wordt daarmee zeer zachte lucht aangevoerd met maxima tot 11 of 12 graden. Mogelijk dat voornamelijk in het westen van de regio de zon lokaal vanmiddag even doorbreekt. In de loop van de avond en nacht opnieuw regen en buien.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind van 2 of 3 Beaufort. Aanvankelijk is het algemeen bewolkt met wegtrekkende regen. Daarna is het droger met een weinig zonneschijn. Er is kans op een bui. Het kwik blijft met 12 graden in de dubbele cijfers.

Woensdag

De wind zwelt aan tot matig of vrij krachtig, gemiddeld 3 tot 5 Beaufort uit het zuidoosten. Ze voert zeer zachte lucht aan vanuit Spanje. Kwikstanden tot 14 of 15 graden zijn zeer wel mogelijk. Het ziet er naar uit dat het meestal droog is met geregeld zon tussen de wolken door.

Donderdag

In de nacht en ochtend regen. Daarna droger met mogelijk lokaal wat zonneschijn. De zuidwestenwind is gemiddeld matig met 3 of 4 Beaufort. Maxima rond de 12 graden.

Vrijdag

Een matige tot vrij krachtige zuidenwind (4 tot 5 Beaufort) voert zacht lucht aan met temperaturen tot 11 graden. In de ochtend eerst wat zonneschijn. Gaandeweg al vrij snel bewolkt. Later op de middag kans op enige regen.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor maandag 14 december 2020

Zon op: 08:39 uur

Zon onder: 16:31 uur

Daglengte: 07:52 uur



Zo was het weer zondag 13 december 2020

Maximumtemperatuur: 7,9 graden

Minimumtemperatuur: 5,4 graden

Neerslag: 1,9 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 14 december 2020 om 07:00 uur