Snel nog kerstinkopen doen: Het is druk in de Bredase binnenstad

BREDA - Normaal gesproken is het op maandag aan het begin van de middag niet heel druk in de stad. Maar dat is vandaag wel anders. Nu bekend is geworden dat alle niet essentiële winkels waarschijnlijk na vandaag sluiten en dicht blijven tot 19 januari, zijn Bredanaars massaal kerstinkopen aan het doen.

Op maandagmiddag om 14.30 uur in de rij staan om de Hema of de Blokker in de Ginnekenstraat binnen te kunnen? Normaal gesproken zal het je niet zomaar gebeuren. Maar vandaag is het de realiteit. En niet alleen bij die twee winkels sta je in de rij. Bredanaars zijn massaal naar de binnenstad gegaan om nog snel wat (kerst)inkopen te doen. De druktemeter van de gemeente Breda voor de binnenstad staat inmiddels op oranje. En ook in de winkelstraten in de wijken is het druk.

Lockdown

Dat Bredanaars massaal zijn gaan shoppen vanmiddag, heeft te maken met de maatregelen die hoogstwaarschijnlijk vanavond worden doorgevoerd. Vanavond spreekt premier Rutte om 19.00 vanuit het Torentje, en zal hij een harde lockdown aankondigen. Die lockdown houdt onder andere in dat vanavond vannacht alle niet-essentiële winkels dicht moeten. Ook niet-medische contactberoepen zoals kappers moeten na vandaag de deuren sluiten. Vanaf woensdag zullen ook alle scholen dichtgaan. De maatregelen zullen gelden tot 19 januari.