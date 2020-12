Mark Rutte: ‘Nederland gaat vijf weken in lockdown. Nederland gaat op slot’

BREDA - De strenge lockdown is een feit. Maandagavond om 00.00 uur gaan de nieuwe maatregelen in om het coronavirus in te dammen. Dat heeft premier Mark Rutte bevestigt tijdens een persconferentie vanuit zijn werkkamer in het Torentje in Den Haag.

Minder dan een week geleden zei Mark Rutte nog dat we op een tweesprong stonden. Er zouden extra maatregelen komen als de cijfers zouden stijgen. “En dat is nu het geval en daarom gaat Nederland voor vijf weken in lockdown. Nederland gaat op slot”, stelde Mark Rutte. “Dat betekent dat alle plekken worden gesloten waar mensen samenkomen en dat doen we om het aantal contacten tot het miniem te beperken, want zonder contact kan het virus zich niet verder verspreiden. We hebben geen keus. Het aantal contacten moet omlaag.”

Maar, hoe ziet die lockdown er dan uit?

1. Vanaf woensdag 16 december tot en met 18 januari wordt onderwijs weer op afstand gegeven. Dat geldt voor alle vormen van onderwijs van basisschool tot universiteit. “Net als in het voorjaar maken we uitzonderingen, zoals voor leerlingen in het examenjaar en praktijkonderwijs.” De kinderopvang gaat alleen open voor kinderen die kwetsbaar zijn en voor kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroepen hebben, zoals zorg, politie of openbaar vervoer.

2. Vanaf dinsdagochtend gaan alle niet-essentiële winkels dicht. Dat betekent dat bouwmarkten, tuincentra, kledingwinkels en vele anderen dicht moeten. Essentiële winkels mogen dus wel open blijven, zoals supermarkten, slagers en andere winkels waar levensmiddelen worden verkocht, kunnen wel openblijven, net als bijvoorbeeld apotheken, drogisterijen en tankstations.

3. Vanaf dinsdag zijn alle publiek toegankelijke situaties gesloten, zoals dierentuinen, pretparken, theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s en sauna’s. Hotels mogen openblijven, maar zonder restaurantfunctie of roomservice. Tandartsen, fysio’s en verloskundigen mogen openblijven, maar contactberoepen zoals kappers, nagelsalons en massagesalons moeten dicht.

4. Het advies wordt: thuis per dag niet meer dan twee gasten vanaf 13 jaar. “We maken een uitzondering voor Kerstmis. Op 24, 25 en 26 december blijft drie het maximum. Op die drie dagen kan net iets meer, maar Kerstmis blijft dus sober.” Buiten geldt een maximum van twee personen op 1,5 meter afstand. Huishoudens groter dan twee personen mogen uiteraard wel gezamenlijk naar buiten.

5. Vanaf morgen (dinsdag) moeten sportscholen, zwembaden en sporthallen dicht. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

6. Het dringende advies luidt ook: blijf zoveel mogelijk thuis en maak geen reizen. Als je in de kerstvakantie een huisje hebt gehuurd in Nederland, dan kan je daarheen. “Maar ben je er? Dan is dat je huis, dus maak dan geen onnodige uitstapjes.”

7. Het zeer dringende advies is ook: Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. “Dit advies wordt veel minder nageleefd. We missen het contact met collega’s en toch moeten we het aantal reisbewegingen terugdringen. Er staat teveel op het spel. Daarom nog een keer de oproep: Zorg dat je mensen thuis kunnen werken.”

De adviezen gaan morgen (dinsdag) in en blijven gelden tot dinsdag 19 januari. Eén week eerder (12 januari) kijken Mark Rutte en Hugo de Jonge of er een versoepeling mogelijk is.

Kijk voor meer uitleg over de maatregelen hier.