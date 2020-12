Forse domper voor het IJspaleis in de Koepel: ‘We laten het ijs weer smelten’

BREDA - Het is een forse domper voor zowel de organisatie als de Bredanaars die al tickets hadden gekocht om te schaatsen in de koepel: Het IJspaleis Breda gaat niet door. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen mag de schaatsbaan in de Koepel de deuren niet openen.

Donderdag 17 december zou het zo ver zijn: Dan zou de schaatsbaan in de Koepel de deuren openen. De voorbereidingen waren dan ook al lange tijd in volle gang. Maar de aangescherpte coronamaatregelen gooien nu roet in het eten. “Helaas zal onze ijsbaan i.v.m. de aangescherpte maatregelen op donderdag 17 december niet openen”, laat de organisatie weten. “De baan was er klaar voor, maar we laten het ijs weer smelten en kijken uit naar volgend jaar.”

Wie al tickets had gekocht voor het IJspaleis, krijgt binnenkort een mailtje met de informatie over de terugbetaling.

Schaatsbaan

Het idee voor de schaatsbaan in de Koepel ontstond toen duidelijk werd dat er dit jaar geen schaatsbaan op de Grote Markt werd georganiseerd. Dankzij IJspaleis Breda zouden Bredanaars deze kerstvakantie alsnog op een unieke locatie in Breda kunnen schaatsen.