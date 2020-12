Jaaroverzicht 6/6: Glühnen zonder glühwein en een project van 630 miljoen euro

BREDA - Wie terugblikt op 2020, kan niet om de impact van het coronavirus heen. Er was veel verdriet en de lockdowns raakten Breda in het hart. Maar tegelijkertijd was er ook veerkracht, creativiteit en ontstonden hartverwarmende initiatieven. En ondanks de impact van het virus, stond de stad niet stil. Wij blikken in ons online jaaroverzicht terug op 2020 aan de hand van een aantal van de meest gelezen nieuwsartikelen. Vandaag november en december.

Eend Puk ontroert Teteringen

Het lieve verhaal van eend Puk ontroerde in november veel lezers. De eend was onafscheidelijk met het gezin van de Teteringse Marjan, maar zorgde in de buurt helaas ook voor wat overlast. Lees hier verder.

Een grote politiecontrole in de Hoge Vucht

Een grote politiecontrole in de Hoge Vucht nam in november een hele middag en avond in beslag. Er werden in totaal 130 auto’s en hun inzittende gecontroleerd. De controle verliep niet volledig zonder problemen. Zo werd één agent uitgescholden, en werd een andere agent zelfs bedreigd en geschopt. Lees hier verder.

De oprichting van de Sjoerd Daniëls Foundation

Sjoerd Daniëls kwam in november in het nieuws met zijn aangrijpende verhaal. Daniëls leed aan slokdarmkanker en zou niet meer beter worden. Om te voorkomen dat anderen overkomt, wat hem is overkomen, besloot hij met zijn familie en vrienden de Sjoerd Daniëls Foundation op te richten om geld in te zamelen voor onderzoek naar de opsporing van slokdarmkanker. Daniëls kwam in december te overlijden. Lees hier meer over de foundation.

Aanschaf CSM terrein

De gemeente Breda maakt in november bekend het CSM terrein te kopen. Het is een belangrijke stap voor de stad, aangezien het grote terrein dat al jaren braak ligt op een prominente plek in de gemeente ligt. Lees hier verder.

Glühnen zonder glühwein

In december gaat Breda massaal glühnen, maar dan zonder glühwein. Vlak voordat het ‘event’ van start gaat, wordt duidelijk dat de horecazaken geen alcohol to go mogen verkopen. Toch laten de deelnemers zich niet tegenhouden. Ook zonder glühwein wordt genoten van de Winter Wonder Wandeling. Lees hier verder.

Noordelijke Rondweg gaat de grond in

Wethouder Daan Quaars maakt in december de visie voor de Noordelijke Rondweg bekend. In de visie staat onder andere omschreven hoe de Noordelijke Rondweg voor 3,3 km onder de grond moet gaan verdwijnen. Aan de visie hangt een prijskaartje van zo’n 630 miljoen euro. Lees hier verder

