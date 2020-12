Bredanaar (31) aangehouden op bouwterrein dankzij inzet politiehelikopter

BREDA/ DONGEN - De politie heeft dankzij de inzet van de politiehelikopter maandagavond een groep mensen staande kunnen houden die zich op een bouwterrein bevonden in Dongen. Eén van hen was een 31-jarige Bredanaar die een gestolen scooter bij zich had.

De politie ontving maandagavond om 21.30 uur een melding dat er zich meerdere mensen bevonden op een bouwterrein aan de Schoolstraat in Dongen. De politie zette vervolgens de politiehelikopter in om de groep te lokaliseren.

Toen agenten de groep controleerden, bleek dat één van hen een scooter bij zich had die eerder op de dag was geregistreerd als gestolen. De man die de scooter bij zich had, een 31-jarige Bredanaar, is daarom aangehouden voor heling. De Bredanaar is overgebracht naar het cellencomplex en de gestolen scooter gaat terug naar de rechtmatige eigenaar.