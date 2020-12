Vanuit je auto oliebollen halen: De oliebollen Drive-in van Breepark gaat door

BREDA - Wie oliebollen wil halen kan natuurlijk terecht bij één van de vele oliebollenkramen in Breda. Maar sinds afgelopen zaterdag kun je er ook voor kiezen om door de oliebollen drive-in te gaan. Die is gestart bij Breepark en is nog geopend tot en met 31 december.

Voor Breepark is de nieuwe, harde lockdown even flink schakelen. Maar met één ding hebben ze geluk: De gloednieuwe olliebollen Drive-in kan gewoon doorgaan. Sinds afgelopen zaterdag kunnen Bredanaars bij de drive-in terecht om verse oliebollen te halen. “Het is echt een leuk uitje, we hebben afgelopen weekend heel positieve reacties gekregen”, vertelt woordvoerder Margot Simons. “Ook de drukte was ideaal. We hebben een goed weekend gedraaid, maar er stonden ook zeker geen files. En dat is natuurlijk de bedoeling.”

Een paar maanden geleden waren de plannen voor de Drive-in nog groter dan dat ze nu zijn. “In eerste instantie wilden we er echt een show van maken. Dan zou je bijvoorbeeld welkom worden geheten door de kerstman. Maar daarvoor kregen we geen vergunning, want dan wordt het echt een evenement”, legt Simons uit. “Dat zouden we nu ook niet willen. We willen geen drukte creëren. Je komt dus binnen rijden met je auto, maar het mag ook op de fiets of scooter. Je haalt dan je oliebollen op, en het is echt de bedoeling dat je daarna meteen door rijdt. Het is dus zeker geen evenement, maar natuurlijk wel een leuke manier om oliebollen te halen!”

Breepark heeft ook voor verschillende woonzorgcentra nog een leuke verrassing in petto, vertelt Simons. “Eind deze week gaan de ook nog wat oliebollen rondbrengen namelijk!”