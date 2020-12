Vernielingen en mishandelingen: Station Breda is één van de onveiligste van Nederland

BREDA - Het station van Breda heeft de twijfelachtige eer dat het in de top vijf van meest onveilige stations van Nederland is beland. De lokale VVD maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. “Het is schokkend om te zien dat ons station het zo slecht doet.”

Het gaat niet goed met station Breda. Uit cijfers van de NS blijkt dat de maanden juni, juli en augustus de overlast op het station explosief is toegenomen. Het gaat onder andere om overlast op en rond het station, het plegen van strafbare feiten in treinen en op het station en agressie en geweld in de richting van medewerkers van de NS.

Ook afgelopen week was het weer raak. Zo werd het atelier van een Bredase textielkunstenaar vernield, en werd er een beveiliger mishandeld met een stuk hout. Alleen de stations van Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht worden door de NS nu gezien als onveiliger dan station Breda. De VVD noemt die ontwikkeling ‘schokkend.’

Burgemeester Depla liet eerder al weten dat de gemeente bezig is om samen met de NS een plan uit te werken voor de aanpak van geweldsincidenten rond station Breda. De VVD wil graag weten wat precies de mogelijkheden zijn om de overlast aan te pakken, met name ook met de aankomende wintermaanden in het vooruitzicht. De partij is van mening dat er extra actie ondernomen moet worden om ervoor te zorgen dat het Bredase station over een jaar niet meer zo onveilig is als dit jaar.