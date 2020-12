Winterchills gaat door, maar zonder lasergamen in het stadskantoor

BREDA - Jongeren kunnen deze kerstvakantie niet lasergamen in het stadskantoor. De bijzondere activiteit was eigenlijk een onderdeel van Winterchills, het jongerenprogramma dat onderdeel is van Winterlicht. Dat jongerenprogramma gaat in aangepaste vorm verder, maar vanwege de lockdown is het lasergamen in het stadskantoor niet meer mogelijk.

De gemeente Breda wil graag licht brengen in deze donkere decembermaand. Daarom lanceerde de gemeente Winterlicht Breda. Dat is een programma vol activiteiten en initiatieven in Breda waar inwoners aan mee kunnen doen. Speciaal voor jongeren werd als onderdeel van Winterlicht Winterchills ontwikkeld. Dat is een activiteitenprogramma dat de opvolger is van het succesvolle SummerviBes dat in de zomer plaatsvond.

Lasergamen

Eén van de meest spectaculaire activiteiten voor de jeugd werd vorige week gelanceerd door burgemeester Depla en wethouder Adank: Lasergamen in het stadskantoor. Duizenden kinderen zouden deze kerst zich uit kunnen leven op een speciaal ingericht lasergame terrein in het stadskantoor. Maar die activiteit kan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen nu toch niet doorgaan.

Veel andere activiteiten van het Winterchills programma kunnen wel doorgang vinden, zoals de Fifa-toernooien. Die waren immers al online. “Waar dat kan verplaatsen we activiteiten ook naar buiten”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Alle activiteiten worden op dit moment samen met de organisaties van de evenementen aangepast aan alle huidige regels.”

De gemeente raadt mensen die vragen hebben over Winterlicht of Winterchills aan de websites in de gaten te houden: winterlichtbreda.nl en winterchills.nl. “Daarop zullen we aangeven wat wel doorgaat, wat aangepast doorgaat of wat helaas komt te vervallen. En van uitstel hoeft niet per sé afstel te komen.” Dat sommige activiteiten nu geannuleerd worden, wil bovendien niet zeggen dat ze nooit meer georganiseerd zullen worden. “Van uitstel hoeft niet per sé afstel te komen. De wintermaanden duren nog langer. Waar mogelijk zullen we activiteiten op een later moment opnieuw aanbieden.”