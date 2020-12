Arrestatieteam doet inval in Breda: Man aangehouden in onderzoek naar crystal meth-lab

BREDA - Een arrestatieteam van de politie hield dinsdagmiddag een 28-jarige man uit Oosterhout aan in Breda. Hij is verdachte in het onderzoek naar het crystal meth-lab wat in juni in Zundert werd aangetroffen en daarnaast is hij ook verdachte in het onderzoek naar de ketelbouwers.

Een arrestatieteam viel dinsdagmiddag een pand binnen aan de Roskam in Breda. In dit pand was de man uit Oosterhout aanwezig. Hij is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het crystal meth-lab wat afgelopen juni werd ontdekt in Zundert. Dat werd aangetroffen in een loods aan de Achtmaalseweg. Drie personen die in het pand woonden, zijn toen al ter plaatse aangehouden. Het Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LOF) is enige tijd bezig geweest met het ontmantelen van het lab. De grote hoeveelheid drugsafval die op de vloer van het lab lag zorgde ervoor dat het beton zwaar was aangetast.

De man uit Oosterhout die dinsdag is aangehouden wordt ook verdacht van het opslaan van ketels in garageboxen. Het gaat om ketels die worden gebruikt bij het produceren van synthetische drugs en daarom is hij ook verdachte in het onderzoek naar ketelbouwers.