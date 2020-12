Arriva laat meerdere Bredase buslijnen vervallen vanwege lockdown

BREDA - Door de nieuwe lockdown verwacht Arriv a dat de reizigersaantallen de komende periode nog verder dalen. Daarom heeft Arriva per direct enkele grote wijzigingen doorgevoerd in de dienstregeling. Zo zijn buslijnen 8 en 9 in Breda vervallen.

Buslijnen 8 en 9 zijn normaal gesproken gevuld met studenten. Lijn 8 gaat namelijk naar BUas aan de Ignatiusstraat en lijn 9 naar Avans/Loevesteinstraat. Omdat studenten vanaf vandaag geen fysiek onderwijs meer krijgen, heeft Arriva de lijnen per direct laten vervallen. Dat geldt ook voor Lijn 615 van Zundert naar Breda. Dat geldt in ieder geval voor 16 tot en met 19 december.

Vanwege de lockdown zijn ook pretparken sinds woensdag gesloten. Daarom heeft Arriva besloten om ook de lijnen 800 en 801 te laten vervallen. Die buslijnen gaan naar de Efteling.

Reis alleen als dat noodzakelijk is

De overheid roept iedereen op om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet onnodig op pad te gaan. Dit betekent dat deze oproep ook geldt voor het openbaar vervoer. Het ov blijft wel beschikbaar voor noodzakelijke reizen. Arriva doet een dringend beroep op reizigers om de eigen verantwoordelijkheid te nemen in de keuze of de reis wel of niet noodzakelijk is.