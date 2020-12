Het is stil in de Ginnekenstraat: Alleen bij deze essentiële winkels kun je nog terecht

BREDA - Toen afgelopen maandag bekend werd dat alle niet-essentiële winkels de deuren moesten gaan sluiten, was het al snel druk in de Ginnekenstraat. Bredanaars gingen massaal de stad in voor de laatste kerstinkopen. Wie vandaag door de Ginnekenstraat loopt, ziet een compleet ander beeld. Het is rustig, en slechts enkele winkels zijn open. En vanaf morgen worden dat er nog minder, nu de regels voor essentiële winkels verder worden aangescherpt.

Sinds dinsdag mogen alleen essentiële winkels de deuren nog openen. En dat betekent dat het stil en leeg is in de Ginnekenstraat in Breda. Een groot deel van de zaken in de Bredase winkelstraat is namelijk gericht op kleding. En kledingzaken moeten dicht.

Zaken die wel onder essentiële winkels vallen zijn onder andere apotheken, levensmiddelenwinkels, opticiens en locaties voor reparatie en onderhoud. Dat betekent dat dus onder andere de Spar ‘gewoon’ open is. Ook reparatiezaken zoals McFlex schoenreparatie en de GSM specialist zijn geopend, en Kruidvat (drogisterij) is open.

Hema en Wibra zijn vandaag slechts gedeeltelijk geopend. Zij hebben beide de niet-essentiële producten afgeschermd met zeilen en rood-wit lint. Consumenten kunnen er dus alleen terecht voor de essentiële producten, zoals etenswaren en lichaamsverzorging. Lang zal die opening echter niet meer duren. Het kabinet heeft vandaag laten weten de regels voor essentiële winkels aan te scherpen, meldt de NOS. Waar momenteel alle zaken die 30 procent omzet uit essentiële producten halen open mogen blijven, wordt dat 70 procent. Hema heeft daarom al aangekondigd vanaf donderdag dicht te blijven.