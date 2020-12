Smoel op de stoel: Dit is de nieuwe actie van Swim to Fight Cancer en NAC Breda

BREDA - De actie Smoel op de Stoel is vandaag van start gegaan. De actie is een samenwerking tussen NAC Breda en Swim to Fight Cancer Breda om op een ludieke manier aandacht te vragen voor de ziekte kanker en geld in te zamelen voor onderzoek. Met de actie kunnen Bredanaars een ‘smoel’ kopen voor op een stoel in het NAC-stadion tijdens de wedstrijd NAC Breda - Almere City FC op 29 januari 2021.

De gezamenlijk ambitie is om het stadion vol te krijgen met portretfoto’s, zodat het stadion ook in tijden van corona, weer eens vol kan zitten. Zo vragen ze aandacht voor de mensen die nu met kanker te maken hebben of zijn overleden aan de ziekte. Met de actie Smoel op de Stoel wordt onderzoek naar kanker gesteund.

Hoe werkt het

Voor 15 euro kan iemand een Smoel op de Stoel aanschaffen voor in het stadion op 29 januari 2021. 11 euro hiervan gaat rechtstreeks naar KWF Kankerbestrijding ten bate van kankeronderzoek. 4 euro draagt bij aan de kosten die worden gemaakt om de foto van website naar het stadion op de stoel te krijgen. www.smoelopdestoel.nl. De actieperiode loopt van 16 december 2020 tot en met 22 januari 2021.

Onderzoek naar kanker blijft noodzakelijk

Per jaar krijgen 118.000 mensen de diagnose kanker. In 2019 stierven ruim 45.000 mensen aan de gevolgen van kanker. Dagelijks overlijden nog steeds teveel mensen aan kanker. Door geld op te halen voor onderzoek dragen we bij aan het vergroten van de overlevingskansen van mensen met kanker. Door onderzoek ontdekken artsen eerder kanker in een vroeger stadium en kunnen ze daarbij ook effectievere behandelingen inzetten.