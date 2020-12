Etten-Leur en Breda gaan intensievere samenwerking aan voor afval: ‘0 kilo restafval in 2050’

BREDA - De gemeente Breda gaat intensiever samenwerken met de gemeente Etten-Leur op het gebied van afvalverwerking. Wethouder Van Aert van Etten-Leur en Quaars van Breda hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die tot en met 2027 loopt. “Samenwerken is voor Breda en Etten-Leur efficiënter én samen weten we meer dan alleen”, aldus wethouder Quaars.

Breda en Etten-Leur werken inmiddels al een jaar samen op gebied van afval scheiden en inzamelen. Komende jaren wordt ook samengewerkt op thema’s als afvalcoaching en -handhaving, slimme rijroutes, data-analyses en zwerfafval. “De gemeente Etten-Leur is goed op weg om de landelijke afvalscheidingsdoelstellingen te halen”, legt wethouder Van Aert van Etten-Leur uit. “Naast het scheidingsgedrag van de inwoners is ook een goed en flexibel inzamelsysteem van belang. In samenwerking met de gemeente Breda kunnen wij dat realiseren. En nog belangrijker, deze samenwerking biedt meer. Op allerlei vlakken kunnen wij elkaar versterken om de terugwinning van grondstoffen te optimaliseren. Dit moet leiden tot een duurzame samenleving.”

Dat wordt beaamd door wethouder Quaars: “Het Rijk wil dat we ons restafval terugbrengen naar uiteindelijk 0 kg in 2050. Dat is een behoorlijke klus. Samenwerken is voor Breda en Etten-Leur efficiënter én samen weten we meer dan alleen. Slim samenwerken en slim omgaan met grondstoffen, zo kunnen we in de toekomst goed leven in een duurzame regio”.

Nieuwe afvalwagens

Etten-Leur en Breda delen ook kennis en -ervaring bij de aanschaf van vier nieuwe afvalwagens door Etten-Leur. Vanaf volgend jaar rijden die door de gemeente. De aanbesteding hiervoor is al gestart. Deze afvalwagens worden ook in Etten-Leur gestald. Dat scheelt op en neer rijden en dus ook CO2 uitstoot. Voor de inwoners van beide gemeenten verandert die samenwerking verder niets.