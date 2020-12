Geef een tapasplank cadeau! Drie redenen waarom

De decembermaand is weer aangebroken. Tijd voor gezelligheid en natuurlijk cadeautjes. Even geen inspiratie voor een cadeau? Denk dan eens aan een tapasplank. Een tapasplank kan iedereen wel gebruiken. Tapasplanken zijn namelijk enorm veelzijdig. Ze zijn niet alleen erg functioneel maar hebben de laatste jaren ook een decoratieve functie.

Keuze uit tapasplanken in allerlei soorten en maten

Je hebt tapasplanken in allerlei soorten en maten. Zo is er voor iedere borrelhap een leuke tapasplank. De sfeervolle houten tapasplanken van Oléja zijn gemaakt van mangohout. Deze houtsoort heeft een fijne nerf met mooie tekeningen. Daarnaast is mangohout een duurzame houtsoort. Het hout van de mangoboom wordt namelijk pas gebruikt wanneer de boom geen vruchten meer draagt. Doordat de tapasplanken van Oléja met de hand worden gemaakt en het een natuurproduct is, is iedere plank weer uniek. Alle planken zijn behandeld met olijfolie en geschikt voor het uitserveren van hapjes. Het voordeel van deze planken is dat je ze ook kunt gebruiken als snijplank. Tevens zijn ze gemakkelijk schoon te maken middels een vochtige doek.

Decoratie

Mooi vormgegeven tapasplanken zijn een lust voor het oog. Leg de tapasplanken dan ook niet in de kast, maar geef ze een mooi plaatsje in de keuken. Zet ze op volgorde van grootte neer op een plank of de aanrecht of hang ze aan een haak. Je kunt ze tevens nog gebruiken als kaarsenplateau. Plaats een aantal kaarsen en/of waxinelichthouders op de plank en je hebt meteen een mooie woonaccessoire.

Functioneel

De tapasplank is uitermate geschikt om je hapjes op een eenvoudige maar sfeervolle manier te presenteren. Begin met de gerechten die je in schaaltjes hebt gedaan. Zet de schaaltjes op de juiste positie op de plank en leg vervolgens de losse gerechten, zoals kaas en vleeswaren, eromheen. Heerlijk borrelen maar.

Kortom; de tapasplank is hét ideale cadeau!

Zo zie je maar dat de tapasplank zo veelzijdig is dat het een ideaal cadeau is. Vind je alleen een tapasplank nog wat kaal om te geven? Koop er een fles wijn, wat delicatessen en eventueel een kookboek bij. Pak alle cadeaus samen in, bijvoorbeeld in transparant inpakpapier met een strik eromheen en u heeft een perfect cadeau!

Assortiment van Oléja

Oléja heeft een uitgebreid assortiment aan tapasplanken. Robuuste stoere planken, ronde planken, bijzondere vormen en zelfs planken van een meter. Zo heb je altijd voldoende keus en is er voor ieder (hapje) wat wils!

Heb je vragen over een van onze producten? Neem dan contact met ons op! Wij helpen je graag verder.