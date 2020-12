Gemeente gaat door met ErvenPlus project: ‘Het is goed voor natuur en biodiversiteit in buitengebied’

BREDA - De gemeente wil ook in de periode 2022-2024 weer meedoen aan het ErvenPlus project, waarbij erven aantrekkelijker worden gemaakt voor dieren zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. De aanwezigheid van deze dieren gaat achteruit doordat erven steeds ‘kaler’ en netter worden. Dat terwijl deze dieren belangrijk zijn omdat ze onder andere muggen, vliegen en muizen vangen.

Breda doet als sinds 2018 mee aan het ErvenPlus project van Brabants Landschap. Dat is een project om ervan aantrekkelijker te maken voor dieren zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Dit jaar hebben 24 bewoners van het buitengebied meegedaan aan het project. In totaal zijn er 122 nestkasten, 97 fruitbomen, 26 laanbomen, honderden vierkante meters haag en drie muizenruiters geplaatst. Daar heeft de gemeente Breda 10.000 euro aan bijgedragen. De provincie verdubbelde dat bedrag.

De gemeente heeft besloten om ook weer aan de volgende periode van 2022-2024 mee te doen. “Het is goed voor de natuur en de biodiversiteit”, legt wethouder Paul de Beer uit. “Super dat zoveel erfeigenaren hieraan hebben meegedaan. Zo wordt ook het buitengebied weer groener en leefbaarder voor vogels en andere diersoorten.” Eigenaren die deelnemen aan het project krijgen een schildje dat ze op hun erf kunnen ophangen met de tekst ‘Dit erf is ErvenPlus’. De wethouder overhandigde vrijdag 11 december het erste schildje uit aan de familie Van Beek aan de Rithsestraat.

Goed voor vogels en dieren

Zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen voelen zich thuis op erven in het buitengebied als er genoeg beplanting, groen en beschutting is. Erven worden alleen steeds ‘kaler’ en netter, waardoor het aantal dieren achteruit gaat. Ze zijn echter wel belangrijk omdat ze onder andere muggen, vliegen en muizen vangen. Daarom draagt de Ervanplus regeling eraan bij dat de erven weer groener worden. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de West-Brabantse Vogelwerkgroep. Zij voeren de erfscans uit, waarbij de erfscanner samen met de deelnemer op het erf kijkt naar de mogelijkheden voor nestkasten en beplanting. Ook monitoren ze of de maatregelen succes hebben. Vorig jaar werden zo’n 30 kunstnetjes voor huiszwaluwen opgehangen bij ervan. Dit jaar bleken ze bijna allemaal bezet te zijn. Daarnaast voert de werkgroep onderhoud uit aan de kastjes.

Meedoen

Breda heeft aangegeven weer mee te willen doen in de periode 2022-2024. Brabants Landschap moet daarvoor een subsidieaanvraag bij de provincie doen. Als die goedgekeurd wordt, kunnen bewoners in het buitengebied met een erf die geïnteresseerd zijn, zich weer aanmelden via Brabants Landschap