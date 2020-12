Motorcrossers zorgen voor overlast in bossen en buitengebied: ‘Onderneem actie zodat rust en stilte terugkeert’

BREDA - In de bossen en het buitengebied van Breda is de afgelopen tijd veel overlast geweest van motorcrossers. Zorgwekkend, vindt D66 Breda. Het bos is namelijk een plek waar veel mensen, zeker tijdens de lockdown, voor rust en stilte naartoe gaan. Daarom hoopt de partij dat de gemeente concrete stappen onderneemt.

In de Bredase bossen en in het buitengebied is op de rustieke zandpaden de afgelopen tijd veel overlast geweest van motorcrossers. Bewoners van het buitengebied hebben al meerdere keren signalen gegeven dat de overlast steeds erger wordt. Voor D66 zijn daarbij bedrijven die buggy’s verhuren en daarmee de rust verstoren, een doorn in het oog. Deze buggy’s creëren niet alleen overlast voor bewoners maar ook voor de dieren op de Rith.

D66 zet zich daarom in een rustig en mooie omgeving, maar ook voor een omgeving waar de regels worden gehandhaafd. Erg belangrijk, volgens hen, nu Nederland vijf weken in lockdown zit en veel mensen voor rust en stilte de natuur en bossen intrekken. Daarom wil de partij weten of het college de problemen herkent en welke concrete stappen genomen kunnen worden om de overlast te verminderen. De inzet van de Groene Boa’s moet hierbij ook bekeken worden. D66 laat de motorcrossers echter niet links liggen. Zij vragen het college namelijk ook waar de motorcrossers wél terecht kunnen.