E-sports toernooien van Winterchills gaan wel door: Bredase jongeren kunnen strijden om FIFA21 of Rocket League titel

BREDA - Speelt je kind het liefst de hele dag FIFA21 of Rocket League? Schrijf hem of haar dan in voor de e-sports toernooien tijdens WinterChills Breda. Deelname aan het toernooi is gratis.

Breda Actief heeft de handen in een geslagen met de Gemeente Breda, NAC, mCon esports en Breda University. Samen organiseren zij in de kerstvakantie twee grote e-sports toernooien, speciaal voor Bredase jongeren. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen meedoen en deelname is helemaal gratis.

De eerste week van de kerstvakantie staat volledig in het teken van FIFA21. De kwalificatie rondes zijn op maandag 21 december en dinsdag 22 december. Is meedoen niet mogelijk of geniet je liever op een afstandje van de actie? Dat kan ook. De finale van dit toernooi wordt op 23 december live via Twitch uitgezonden. In de tweede week van de vakantie draait om Rocket League, een race-voetbal spel. Ook van dit toernooi wordt de finale op 30 december gelivestreamd op Twitch.

Er vallen diverse prijzen te winnen. Zo gaat de winnaar van het FIFA21 e-sports toernooi er met een PlayStation Network Card t.w.v. €50, een gesigneerd NAC-shirt en een extra finalewedstrijd tegen Menno Bouhuijzen (voormalig FIFA speler van NAC) van door. Ook de hoofdprijs van het Rocket League toernooi is niet te min. Daar krijgen alle spelers van het winnende team krijgen een kartarrangement voor 2 personen.

Kijk hier voor meer informatie.

Winterchills

De gemeente Breda wil graag licht brengen in deze donkere decembermaand. Daarom lanceerde de gemeente Winterlicht Breda. Dat is een programma vol activiteiten en initiatieven in Breda waar inwoners aan mee kunnen doen. Speciaal voor jongeren werd als onderdeel van Winterlicht Winterchills ontwikkeld. Dat is een activiteitenprogramma dat de opvolger is van het succesvolle SummerviBes dat in de zomer plaatsvond. Eén van de meest spectaculaire activiteiten, lasergamen in het stadskantoor, kan door de nieuwe maatregelen niet doorgaan. Andere activiteiten kunnen gelukkig wel doorgang vinden.