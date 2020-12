PvdA Breda doet noodkreet: ‘Zorg dat deelscooters niet in vlammen op gaan tijdens jaarwisseling’

BREDA - Afgelopen weekend gingen er twee elektrische deelscooter in vlammen op in Breda. Dat baart de Breda Partij van de Arbeid zorgen. De partij vreest dat het niet de laatste scooters zijn die afgebrand gaan worden, al helemaal niet met een mogelijk onrustige jaarwisseling. Daarom vragen zij het college om maatregelen.

De gemeente heeft onlangs al diverse maatregelen genomen om onrust in Bredase wijken te verminderen en een onrustige jaarwisseling te voorkomen. Zo zijn er preventieve maatregelen om jongeren perspectief te bieden en heeft de politie extra mogelijkheden tot handhaven. De PvdA waardeert deze inzet van het college, maar houdt nog steeds haar hart vast voor de jaarwisselingen.

Afgelopen weekend gingen er namelijk twee elektrische deelsooters in vlammen op in Breda. In de nacht van vrijdag op zaterdag was het raak op de kruising van de Willem van Oranjelaan met de Baronielaan, een nacht later op de Duurstedestraat, achter winkelcentrum De Burcht. Begin november moest de brandweer ook al uitrukken voor een brandende scooter aan de Spoorstraat. Ook zijn de deelscooters vaker het doelwit van vernielingen. In november werden er twee compleet vernielde deelscooters aangetroffen in Heusdenhout.

De PvdA denkt dat dit vandalisme kan leiden tot een algeheel gevoel van onveiligheid in Breda. “Vanzelfsprekend is het onacceptabel dat er mensen zijn die zo omgaan met bezit dat niet het hunnen is. Wij zijn bang dat het niet de laatste scooter is die afgebrand gaat worden, al helemaal niet met een mogelijke onrustige jaarwisseling.” Daarom hebben zij het college een aantal vragen gesteld. De partij is vooral benieuwd of de gemeente extra maatregelen gaat treffen als het gaat om het in brand steken van leenscooters tijdens de jaarwisseling. Ook willen zij weten of de bedrijven achter de deelscooters van plan zijn om extra maatregelen te nemen en of de gemeente met de bedrijven in gesprek gaat over het tijdelijk van de straat halen van deze scooters.