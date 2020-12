Energie- en gasprijzen dalen, maar netbeheerkosten stijgen: ‘Coronacrisis speelt ook rol bij deze prijzen’

BREDA - De energierekening van Nederlandse huishoudens met een variabel energiecontract ligt per 1 januari 2021 zo’n vier euro lager op jaarbasis. Dat heeft Pricewise berekend op basis van de nieuwe tarieven van leveranciers Vattenfall en Eneco. Er wordt ook verwacht dat de tarieven van Essent zullen dalen.

Per 1 januari 2021 zijn de dalen de tarieven voor energie voor het derde jaar op rij. Nederlandse huishoudens met een variabel energiecontract gaan gemiddeld vier euro minder betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van Pricewise op basis van de nieuwe variabele energietarieven van twee van de drie grootste energieleveranciers, Vattenfall en Eneco.

Bij Vattenfall dalen de leveringskosten voor gas en stroom het meest. Daar tegenover staat wel dat de vaste leveringskosten wel zo’n 20% stijgen. Hierdoor is de daling van de gemiddelde energierekening minder groot. Ook de prijzen van de variable leveringskosten bij Eneco dalen. Bij deze leverancier blijven de vaste leveringskosten wel gelijk. De nieuwe tarieven van Essent zijn nog niet bekend, maar Pricewise gaat er vanuit dat ook Essent in hun prijs zal dalen. “Met de coronacrisis is de energievraag gedaald en ook de olieprijs is momenteel laag”, legt Rianne de Voogt, woordvoerder van Eneco, uit. “Dit speelt een rol bij de huidige gas- en elektriciteitsprijzen.”

Vanaf 1 januari ligt het bedrag van een energiecontract met variable tarieven onder het bedrag van een contract met vaste tarieven. Toch is dat volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, nog geen reden om voor een contract met variabele tarieven te gaan. “Een energiecontract met vaste tarieven is vaak nog steeds goedkoper in verband met eventuele kortingen. Daarnaast zijn de nieuwe tarieven van andere leveranciers nog niet bekend, waardoor het verschil tussen een energiecontract met vaste of variable tarieven nog kan wijzigen.”

Netbeheerkosten

Per 1 januari 2021 zijn ook de variable gastarieven op het laagste punt ooit. Daarmee gaat de prijs voorbij aan het laatste bodempunt in 2016. Wel gaat de prijs van netbeheerkosten omhoog. De rekening voor energie bestaat uit leveringskosten en belastingen. Een gemiddeld Nederlands huishouden betaalt in 2021 zo’n 22 euro meer aan netbeheerkosten dan in 2020 bij Liander, de grootste netbeheerder. Ook andere netbeheerders verhogen hun prijs, variërend van 2 euro tot 39 euro. De wijziging van de energiebelasting heeft verder bijna geen effect voor een gemiddeld huishouden.