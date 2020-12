Brouwerij Frontaal Breda en Beer Geeks samen sterk voor het goede doel: al bijna 30.000 euro opgehaald

BREDA - Brouwerij Frontaal Breda heeft de handen ineen geslagen met Beer Geeks en andere Nederlandse brouwers om gezamenlijk bier te brouwen en zo geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. Met succes, inmiddels is er al bijna 30.000 euro opgehaald.

Beer Geeks en Nederlandse brouwerijen hebben voor de derde keer de handen ineen geslagen om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. Er worden dit jaar maar liefst zes verschillende bieren gebrouwen op zes brouwlocaties verspreid door het land. De Bredase brouwerij Frontaal is één van die zes locaties.

Normaal gesproken verloopt de actie anders. Vorig jaar waren maar liefst 80 brouwerijen betrokken bij het brouwen van het bier ‘Road to Nowhere’. Alleen zoveel brouwers op één locatie, dat is dit jaar niet haalbaar. Toch stond het vast dat de actie ook dit jaar door moest gaan. Zo ontstond het idee om bij zes brouwerijen in Nederland te brouwen. Met kleine groepjes wordt er aan zes verschillende bieren gewerkt, met als resultaat een 6-back bier voor het goede doel.

Van medio december tot medio januari wordt er hard gewerkt in de brouwerijen, om vervolgens begin 2021 het speciale sixpack te presenteren. Daarna is het bier online en bij slijterijen te koop. Het doel van de actie ‘Beer Geeks Beat ALS’ is om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting ALS. 66.666 euro was als ludiek streefbedrag gesteld, maar de actie is al halverwege. Inmiddels is er bijna 30.000 euro opgehaald met de actie. Vorig jaar werd er ruim 109.000 euro opgehaald.

Beer Geeks

Beer Geeks is een Facebook groep waarin liefhebbers van bier zich verenigen om hun passie voor speciaalbier te delen. Geen bier, brouwer of festival blijft in deze groep onbesproken en dat weten ook de meelezende brouwers te waarderen. Er wordt niet alleen veel over bier gepraat, maar er worden ook vriendschappen voor het leven gesloten, lief en leed gedeeld én er wordt bijzonder veel gelachen.

Kijk hier voor meer informatie, het laatste nieuws en een actuele tussenstand.