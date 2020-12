Van meet & match voor eenzame ouderen tot een app voor zorgaanbieders: scholieren denken na over gezond Breda

BREDA - Bredase leerlingen uit het voorgezet onderwijs, MBO en HBO hebben de afgelopen vier maanden samengewerkt aan de challenge ‘Hoe word ik gezond 100?’. Hier kwamen vier creatieve ideeën voort die onlangs gepresenteerd zijn en mogelijk verder worden ontwikkeld.

De afgelopen maanden werkten vier gemixte groepen leerlingen, studenten en coaches van Newman, Curio en Avans Hogeschool samen aan de challenge ‘How word ik gezond 100?’. Zorgpartners Amphia, Surplus, Thebe en de gemeente Breda brachten ieder een vraagstuk in. Deze bijzondere samenwerking heeft geresulteerd in vier creatieve en innovatieve oplossingen en aanpakken voor vraagstukken binnen het thema ‘gezondheid.

Een groepje stelt een meet & match voor eenzame ouderen voor. Ze willen de vragen en wensen van ouderen koppelen aan (jonge) wijkbewoners die graag iets willen betekenen voor een oudere. Dit kan bijvoorbeeld een kopje koffie drinken, een boodschap doen of een spelletje spelen zijn. Momenteel is het voor deze groepen nog altijd lastig om elkaar te vinden. Het idee is dat ouderen voor hen bekende middelen, zoals de televisie en de telefoon, kunnen gebruiken, terwijl jongeren een app of Instagram kunnen gebruiken. Een andere groep heeft een app bedacht die communicatie tussen zorgaanbieder en patiënt verder verbetert. Een derde groepje richtte zich op het betrekken van jongeren bij gezondheid en een vierde groep wil ouderen stimuleren om zelf aan hun gezondheid te blijven werken. Deze vier ideeën kunnen zorgbestuurder meenemen naar hun eigen organisatie en eventueel verder ontwikkelen.

De jongeren hebben vanwege de coronamaatregelen voornamelijk online moeten samenwerken, maar dit bleek geen enkele belemmering om tot een creatieve aanpak te komen. “Ook dit jaar zien we dat scholieren en studenten tot innovatieve oplossingen kunnen komen”, aldus wethouder Miriam Haagh. “We roepen daarom steeds vaker de hulp in van jongeren bij vraagstukken die spelen in destad. En andersom krijgen studenten de kans mee te denken over de toekomst van een stad. Ze voelen zich hierdoor vaak ook meer betrokken bij de stad en in dit geval bij onze uitdaging om zogezond mogelijk te blijven.”

De Challenge vindt plaats in het kader van de City Deal Kennis Maken waarbij opgebouwde kennis in de stad wordt ingezet voor maatschappelijke vraagstukken, en waarbij een rijke leeromgeving wordt gecreëerd voor studenten, docenten en onderzoekers.