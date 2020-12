Basisschool Kievitsloop brengt kerstontbijt naar leerlingen: ‘Samen maken we er toch iets leuks van’

BREDA - Basisschool Kievitsloop liet vanochtend het gezamenlijke kerstontbijt ondanks de nieuwe coronamaatregelen niet aan zich voorbijgaan. Vanochtend werd bij meer dan 200 leerlingen een ontbijtje voor de deur gezet. “Het is even een logistieke bedoeling, maar samen maken we er iets leuks van”, aldus vader en één van de initiatiefnemers Ton Jacobs.

Afgelopen maandag maakte Premier Mark Rutte tijdens de persconferentie bekend dat alle scholen tot en met 18 januari weer online onderwijs moeten verzorgen. En dat moest al starten op woensdag 16 december. “De Kievitsloop is een katholieke basisschool, waar normaal gesproken veel aan het kerstverhaal gedaan wordt. Toen maandag bleek dat de basisscholen weer dicht moesten, vielen alle plannen voor vrijdag in duigen”, legt Ton Jacobs, vader en één van de initiatiefnemers uit.

Natuurlijk hebben de leerkrachten en kinderen er dinsdag nog een gezellige dag met elkaar van gemaakt met elkaar. Maar het het geplande kerstontbijt in de aula van vrijdagochtend kon op zo’n korte termijn niet verzet worden. Dit tot groot verdriet van vele leerlingen. “Daarom kwamen een aantal ouders met het idee om het kerstontbijt dan maar rond te brengen en voor de deur te zetten.”

Tasjes

En dat rondbrengen, dat gebeurde vanochtend. In alle vroegte waren de juffen, meesters en de oudervereniging al in de weer. Er werden in totaal 210 tasjes met allerlei lekkernijen en een verrassing gemaakt: Eén voor elk kind. De tasjes zijn daarna persoonlijk bij alle kinderen thuis afgegeven. En dat was een groot succes. “De kinderen waren blij verrast met deze lekkere traktatie! Het was wel even een logistieke onderneming, maar zo maken we er samen toch iets leuks van. De kinderen zijn altijd in extase met kerst en dat wil je ze niet afnemen. Daarnaast behoud je zo ook de collectiviteit en samenhorigheid, iets wat erg belangrijk is voor de school.”

Om 9 uur zat iedereen, via Hangouts, te ontbijten met elkaar en te luisteren naar het Kerstverhaal. Niet in de aula zoals gepland, maar toch samen. “Het was een unieke manier om zo adhoc Kerst te vieren met elkaar.”