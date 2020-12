Duizend oliebollen als cadeautje voor ouderen in Bredase woonzorgcentra

BREDA - De donkere dagen voor Kerst zijn een ideale gelegenheid om wat mooie lichtpuntjes te creëren. Dat moet Henry Martens, directeur Breepark, hebben gedacht toen hij afgelopen week zijn idee opperde op kantoor: Gratis oliebollen voor de woonzorgcentra in Breda. In totaal geeft Breepark meer dan 1000 oliebollen weg komende dagen. Woonzorgcentrum deBreedonk heeft de eerste voucher al ontvangen.

Henry Martens geeft in totaal meer dan 1000 oliebollen weg aan Bredase ouderen. Daar heeft hij niet lang over getwijfeld. “Vooral omdat ik weet dat het op een plek terecht komt, waar ze wat extra’s in deze tijd kunnen waarderen.” Zo worden Molenstraete, Vredenbergh, Vuchterhage, en Westerwiek van Surplus en SOVAK Breda één dezer dagen verblijd met heerlijk verse oliebollen.

Ook woonzorgcentrum deBreedonk krijgt verse oliebollen cadeau. Corrie Havermans van woonzorgcentrum deBreedonk nam de voucher donderdag in ontvangst. “Wij waren blij verrast door het initiatief van Martens, Breepark Breda, en pakken het met beide handen aan. Zo fijn dat er aan de senioren wordt gedacht. De dag dat we met alle bewoners terugblikken op 2020, heffen we het glas en trakteren we onze bewoners én ons personeel op de heerlijke oliebollen. We kijken er nu al naar uit!” Uiteraard kreeg Corrie ook een zak oliebollen mee om alvast te proeven.

Drive In

De oliebollen die Breepark doneer komen van de Oliebollen drive-in die momenteel op Breepark staat. Daar kunnen Bredanaars olibollen bestellen en afhalen, zonder uit hun auto te hoeve komen.