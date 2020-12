Breda wil Noordelijke Rondweg verdiepen en vergroenen: Prijskaartje van 600 miljoen euro

BREDA - Er is een forse ingreep nodig om de Noordelijke Rondweg toekomstbestending te maken en zo ‘de stad te helen en wijken dichter bij elkaar te brengen’. Dat stelt wethouder Daan Quaars. Vandaag presenteerde hij de visie Noordelijke Rondweg. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de weg ter hoogte van de Belcrum, Linie en Doornbos volledig verdiept wordt aangelegd en dat er een aquaduct komt onder de Mark door. Aan de plannen hangt een prijskaartje van zo’n 600 miljoen euro.

De rek is uit de Noordelijke Rondweg. Dat stelt wethouder van mobiliteit Daan Quaars. “Niks doen of nog eens oplappen is geen optie meer, mede vanwege de bouwplannen bij Havenkwartier, Corbion en Teteringen. Een forse ingreep is noodzakelijk en houdt in de toekomst ook bedrijven aan de Noordelijke Rondweg bereikbaar. Dus laten we het dan ook góed doen. Met de Noordelijke Rondweg brengen we Noord en Zuid samen. Een historische kans om Breda te helen.”

De visie op de Noordelijke rondweg moet de wijken rondom de Noordelijke Rondweg dichter bij elkaar brengen. Tegelijkertijd wil de gemeente met de visie stedelijke ontwikkelingen faciliteren, de economische toplocaties bereikbaar houden en bijdragen aan de ambitie om een stad in een park te zijn.

Vier trajectdelen

De visie op de Noordelijke Rondweg bestaat uit vier trajectdelen. Het eerste deel is A16 – Steenakker – Emerparklaan. Het college wil de poort van Prinsenbeek en Steenakker aantrekkelijk maken als entree van Breda. Daarom wordt voorgesteld fietstunnels sociaal veiliger te maken en een herkenbare stadsentree te maken, inclusief een extra rijstrook ‘stad in’ en efficient werkende kruispunten.

Het tweede trajectdeel is Emer - Corbion - Markoevers. Hier staat het faciliteren van de gebiedsontwikkelingen centraal. Recentelijk maakte de gemeente immers onder andere bekend dat het Corbion, ook wel bekend als CSM terrein, aangekocht zal worden en herontwikkeld. De realisatie van een aquaduct onder de Mark moet extra kwaliteit bieden en meer ontwikkelingsmogelijkheden. Ook moeten er meer fiets- en voetgangersverbindingen langs en over het water de Haagse Beemden beter aan het centrum hechten. Dat zo’n aquaduct een forse kostenpost is, beaamt wethouder Quaars. “We gaan uiteindelijk moeten zien wat haalbaar is, ook financieel. Maar we presenteren in deze visie ons ideaalbeeld. Het is voor de stad heel waardevol als de Noordelijk Rondweg al voor de Mark de grond in gaat, en niet pas bij Konijnenberg.”

Het derde trajectdeel is Belcrum - Linie - Doornbos. Op dit deeltraject is de barrière tussen Breda Noord en het centrum het grootst, stelt het college. Daarom is het voorstel om de Noordelijke Rondweg hier verdiept aan te leggen in de vorm van een dichte tunnelbak. Je kunt dan beter oversteken en de overlast van lucht en geluid wordt sterk teruggedrongen.

Het vierde trajectdeel is Kapittelweg - Tilburgseweg - A27. Hier gaat het in de visie om het groener en economisch aantrekkelijker maken van de oostelijke stadsentree. Door de capaciteitsuitbreiding van de snelwegaansluiting met de A27 moet het verkeer er beter gaan doorrijden.

Kosten

Wethouder Quaars biedt de visie op de Noordelijke Rondweg vandaag aan de gemeenteraad aan. Het college vraagt de gemeenteraad ook om uit te gaan zoeken wat deze plannen financieel betekenen. Breda verwacht dat de aanpak grofweg 600 miljoen tot 630 miljoen euro gaat kosten. En omdat Breda dat alleen niet kan dragen, is financiering vanuit de provincie Noord Brabant, het Rijk en Europa nodig. “Als de gemeenteraad akkoord gaat met deze visie, dan start er natuurlijk een haalbaarheidsonderzoek. Daarbij kan het natuurlijk heel goed zo zijn dat er aspecten van deze visie worden aangepast. Maar de visie zoals deze er nu ligt, is hoe wij het als college graag zouden zien.”

Als alle seinen dan op groen gaan, werkt de gemeente het ontwerp uit en wordt de realisatie voorbereid. De verwachting is dat de aanpak van de Noordelijke Rondweg ongeveer in 2035 klaar is.



De visie voor de Noordelijke Rondweg. Foto: Gemeente Breda