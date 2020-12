Gemeente gaat straten, plein en speelplekken van Linie Zuid opnieuw inrichten

BREDA - De gemeente gaat de straten, pleinen en speelplekken van Linie zuid opnieuw inrichten. Het gaat hier om de Van Musschenbroekstraat, Stevinstraat, Drebbelstraat, Snelliusstraat, Swammmerdamstraat, Jan van der Heijdenstraat en de Vuchtstraat. Ook de speeltuin in de Swammerdamstraat, het Jan van der Heijden plein en de speelplek aan de Vuchtstraat krijgen een opknapbeurt. Bredanaars kunnen nog tot en met 15 januari hun mening geven over de herinrichting.

Samen met de bewoners en ontwerpbureau Urban Synergy wordt een plan gemaakt om de straten, pleintjes en speelplekken van Linie zuid groener en aantrekkelijker te maken. De bedoeling is dat de wijk fijn is om te wandelen, dat er veilige plekken zijn om te spelen, en dat er genoeg ruimte is om auto’s te parkeren. Een groene straat met veel beplanting en bomen is niet alleen mooi, maar zorgt er ook voor dat regenwater goed weg kan zakken en het in de zomer minder heet wordt. “We willen samen met u ook fijne speel- en ontmoetingsplekken maken voor iedereen in de wij”, aldus de gemeente.

Mening

Via PlanBreda kunnen Bredanaars nog tot 15 januari hun mening geven over de geplande opknapbeurt. Daarbij wordt onder andere gevraagd naar de huidige kwaliteiten van de wijk, de aandachtspunten en de kansen die er liggen.

In het nieuwe jaar presenteert de gemeente een schetsontwerp waarin de opmerkingen die via Plan Breda zijn doorgegeven verwerkt zijn. In dat voorstel worden meerdere mogelijkheden weergegeven van hoe de buitenruimte in Linie zuid aantrekkelijker kan worden. Ook over dat schetsontwerp mogen Bredanaars tegen die tijd weer hun mening geven.